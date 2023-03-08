Как Грузия восстала против "пророссийского" закона: все подробности массовых протестов, фото и видео

Грузию 7 марта всколыхнули протесты против так называемого "закона об иностранных агентах". В оппозиции называют закон пророссийским и направленным против евроинтеграции страны. Митингующих в Тбилиси разгоняли водометами, в ответ протестующие бросали "коктейли Молотова". В столкновениях есть пострадавшие, десятки митингующих арестованы.

Что происходит в столице Грузии, почему скандальный закон повлек за собой политический кризис и при чем здесь Россия — подробности от ТСН.ua.

Столкновения в Тбилиси

В Тбилиси утром 8 марта завершилась протестная акция, однако участники обещают вскоре собраться снова.

Накануне вечером в Тбилиси тысячи людей с флагами Грузии, Евросоюза и Украины вышли на масштабную акцию протеста у здания парламента и перекрыли центральный проспект. Участники акции скандировали "Нет российскому закону!".

Участники протестов скандировали и знаменитую украинскую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Осторожно! На видео ненормативная лексика!

Во время акции произошли столкновения митингующих с полицией. Правоохранители применили водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, были задержаны по меньшей мере 66 протестующих.

В полиции говорят, что участники акции использовали коктейли Молотова, пиротехнику, забросали камнями здание МВД, а также подожгли служебные автомобили министерства. Пострадали 50 полицейских.

Политический кризис из-за "закона об иноагентах"

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении проект закона об "иноагентах", копирующий аналогичный российский закон. Документ предусматривает, что СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут давать статус "иностранных агентов". Фактически инициатива направлена на ограничение деятельности правозащитников, оппозиционной прессы.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось протестами оппозиции и дракой депутатов в парламенте.

В Европейском Союзе заявили, что документ противоречит условиям получения членства в ЕС. Посольство США в Грузии назвало принятие этого законопроекта "черным днем для грузинской демократии".

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил в поддержку закона об иноагентах и заявил, что неправительственные организации "борются с государственностью и государственными интересами". Он заверил, что Грузия делает все для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за голосования за "закон об иноагентах" была вынуждена изменить программу своего визита в США. Зурабишвили записала обращение к гражданам Грузии на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке и пообещала, что наложит вето на закон.

Несколько сотен грузинских неправительственных организаций и СМИ подписали заявление против принятия в Грузии "закона об иноагентах".

"Этот закон, направленный на гражданское общество — лишь часть большей картины, большей анатомии измены, наш режим считает Запад и свободный мир нашим врагом и пытается культивировать эту путинскую идею, предавая будущее Грузии", — заявляет член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

В грузинской оппозиции полагают, что правящая партия "Грузинская мечта", подконтрольная олигарху Бидзине Иванишвили, действует вопреки национальным интересам и подрывает движение к евроатлантической интеграции.

Чего добиваются грузинские власти: мнение эксперта

Грузинский политолог Гела Васадзе в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что рассмотрение скандального законопроекта – часть войны РФ против западного мира.

"Давайте прямо скажем – идет война Российской Федерации против Украины, против всего цивилизованного мира. То, что сейчас происходит в Грузии – тоже часть этой войны... Зачем это делается – понятно. Они торгуются с Западом: чтобы евроинтеграция у них была, но еще и на России деньги делать. Такая вот "Грузинская мечта" у них", — объяснил политолог.

Также Гела Васадзе в комментарии канала "Freeдом" рассказал, что у грузинских властей есть три основные задачи, когда принимают этот закон:

"Маркировать 15 основных неправительственных организаций, занимающихся мониторингом прав и свобод в Грузии. Ограничить финансирование оппозиционных медиа из-за границы, потому что внутри страны найти деньги на полноценное медиа практически невозможно. И главное – власти создают себе "отмазку". Принятие этого закона позволит им сказать, когда Грузии в очередной раз откажут в кандидатстве в ЕС — "смотрите, мы приняли этот закон, а они нас не пустили". Не пускают не из-за этого, и даже не из-за того, что Саакашвили сегодня умирает в тюрьме, а потому что общий регресс в сфере демократии и свободы есть. А в ЕС без этого делать нечего".

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