Как ХАМАС удалось прорвать израильскую оборону и захватить военные базы

Боевики движения ХАМАС во время нападения на мирные города Израиля 7 октября имели при себе подробные карты городов и военных баз.10 боевиков из Газы точно знали, как найти центр израильской разведки и как попасть внутрь.

Об этом пишет издание New York Time.

После того, как боевики попали на территорию Израиля, они направились к востоку на пяти мотоциклах. Террористы, вооруженные винтовками, стреляли по гражданским автомобилям, проезжавшим мимо.

Затем они взорвали шлагбаум небольшим зарядом взрывчатки, зашли на базу и остановились, чтобы совершить групповое селфи. Тогда они застрелили невооруженного израильского солдата.

Войдя внутрь, они попали в комнату, заполненную компьютерами — центр военной разведки. Под кроватью в комнате нашли двух скрывавшихся военных. Боевики застрелили обоих.

Эта последовательность была снята на камеру, установленную на голове вооруженного мужчины, которого позже убили. The New York Times просмотрело кадры, а затем проверило происходящее, опросив израильских официальных лиц, а также проверив израильское военное видео атаки.

Благодаря тщательному планированию и чрезвычайной осведомленности о тайнах и слабостях Израиля, ХАМАС и его союзники после рассвета заняли всю длину израильского фронта с Газой.

Используя беспилотники, ХАМАС уничтожил ключевые башни слежения и связи вдоль границы с Газой, создав огромные "слепые зоны" для израильских военных.

Издание Wall Street Journal ознакомилось с документами, найденными в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков. Кроме того, у некоторых боевиков ХАМАС были при себе тактические руководства с указанием слабых зон бронетехники израильской армии. Все инструкции написаны на арабском языке и свидетельствуют о высокой степени планирования нападения и большом масштабе сбора разведданных.

В одном из документов от 15 июня под грифом "совершенно секретно" содержался план проникновения в кибуц Мефальсим. Предполагалось, что две группы из пяти человек и командир должны совершить вторжение.

Документ состоит из 14 страниц, включая карты и аэрофотосъемки кибуца. По плану боевики должны были взять заложников "для переговоров". Мефальсим оказался под ударом боевиков 7 октября.

Война ХАМАСа против Израиля

Утром, 7 октября, исламистская группировка ХАМАС начала наступление на территорию Израиля с территории сектора Газа, уничтожив танк "Меркава" и захватив военную базу со значительным количеством бронетехники, полицейский участок. Боевики прорвались в города Сдерот, Ашкелон и некоторые другие близлежащие населенные пункты.

В первый день войны ХАМАС выпустил по израильской территории, по разным данным, от 3000 до 5000 ракет. Обстреляли южные и центральные районы Израиля.

Очевидно, что вооруженную поддержку ХАМАС оказывает Иран.

В Армии обороны Израиля заявляют, что за первые три дня войны было атаковано более 1700 объектов в Газе, в том числе 475 объектов ракетных сил террористов.

В первый день войны террористы захватили в плен более сотни израильтян и иностранных граждан, которых держат в Секторе Газы.

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