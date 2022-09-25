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Как и беженцам из Украины: Земан заявил, что Чехия должна дать визы беглым от мобилизации россиянам

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Как и беженцам из Украины: Земан заявил, что Чехия должна дать визы беглым от мобилизации россиянам

Фото: Associated Press

Президент Чехии Милош Земан захотел впускать россиян в свою страну.

Он считает, что те, кто убегает от мобилизации в РФ, не представляют опасности для Чехии.

Об этом сообщает ceskenoviny.cz.

"Я думаю, что мы должны давать визы этим людям, как украинским беженцам. Человек, бегущий из России, не представляет угрозы безопасности. В этой мобилизации участвует более миллиона солдат, это явно канонфутр со всеми вытекающими последствиями", — заявил он.

Земан также считает, что в России сейчас возможна смена власти, поскольку бизнес может быть недоволен политикой Путина.

Напомним, президент Чехии заявил о необходимости увеличения помощи Украине.

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