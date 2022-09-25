Как и беженцам из Украины: Земан заявил, что Чехия должна дать визы беглым от мобилизации россиянам

Президент Чехии Милош Земан захотел впускать россиян в свою страну.
Он считает, что те, кто убегает от мобилизации в РФ, не представляют опасности для Чехии.
Об этом сообщает ceskenoviny.cz.
"Я думаю, что мы должны давать визы этим людям, как украинским беженцам. Человек, бегущий из России, не представляет угрозы безопасности. В этой мобилизации участвует более миллиона солдат, это явно канонфутр со всеми вытекающими последствиями", — заявил он.
Земан также считает, что в России сейчас возможна смена власти, поскольку бизнес может быть недоволен политикой Путина.
Напомним, президент Чехии заявил о необходимости увеличения помощи Украине.
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