Как и кто из военных РФ руководил подрывом Северо-Крымского канала: СБУ установила хронологию и детали преступления

В первые дни войны российские военные захватили Каховскую ГЭС и взорвали Северо-Крымский канал, чтобы подать воду в аннексированный Крым.

Служба безопасности Украины установила хронологию этих событий и идентифицировала двух военнослужащих РФ, отдавших преступные приказы. Это заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующий 11-й отдельной инженерной бригады, полковник Дмитрий Марков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ подчеркивают, что они непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северо-Крымского канала.

"Их действия негативно повлияли на водообеспечение региона, функционирование оросительной системы Херсонской области, нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах. По материалам СБУ россиян подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Выяснили, что генерал-майор Ясников отдал приказы о незаконном захвате обоих объектов критической инфраструктуры, а полковник Марков руководил подрывами", — говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что 24 февраля российские военные с применением тяжелого вооружения:

▪️ захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал;

▪️ сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме;

▪️ разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики;

▪️ совершили ряд подрывов сооружений Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду в временно оккупированный Крым.

В настоящее время завершено досудебное расследование по уголовному производству, начатому по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Обвинительный акт направлен в Жовтневый районный суд города Кривого Рога.

Напомним, жителей Сумской области предупредили о проведении рейдов для обнаружения вражеских диверсантов. В мероприятиях принимают участие подразделения правоохранительных структур и Вооруженных сил Украины.

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