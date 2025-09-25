- Дата публикации
Как и за чьи средства Украина будет получать ракеты Patriot и оружие США — Рютте сделал заявление
НАТО выделило 2 млрд. долларов на американское оружие для Украины.
Украина будет получать непрерывный поток американского вооружения благодаря финансированию союзников по Альянсу в рамках инициативы PURL.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об этом в интервью Fox News.
Рютте напомнил, что страны НАТО уже выделили 2 млрд. долларов на пакеты военной помощи для Украины, а новые решения находятся на рассмотрении.
«Украина увидит стабильный поток американского оружия, оплачиваемый союзниками. Вместе с санкциями и увеличением расходов НАТО на оборону до 5%, это формирует мощный внешнеполитический результат саммита в Гааге и оказывает давление на Россию», — подчеркнул Рютте.
Генсек также сравнил масштабы российских потерь с войной в Афганистане.
«Сегодня Россия за месяц теряет столько же солдат, сколько СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане. Это становится абсурдом», — сказал он.
Что такое PURL
Напомним, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — специальный механизм, позволяющий Украине получать американское вооружение за счет финансирования со стороны союзников по НАТО. В частности, это позволяет обеспечить Киев критически важными ракетами для систем Patriot, производимыми исключительно в США.
Ранее говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке ответил, что Украина может противопоставить ответные на «грубые ракеты» диктаторов.