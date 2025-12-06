Как Индия "поставила Путина на колени" и что будет дальше – анализ эксперта

Владимир Путин / © Associated Press

Падение мировых цен на нефть вынуждает Кремль искать альтернативных покупателей. Индия, понимая слабую позицию России, потребует еще больших скидок и уступок, возможно даже доступа к стратегическим военным технологиям.

Об этом рассказал политолог Тарас Загородний для «24 Канала».

Сейчас цены на российскую нефть со скидками составляют около 40-45 долларов за баррель, а зафиксированные случаи продажи достигали 36,6 доллара. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен в следующем году, что лишь усиливает давление на российский бюджет.

Россия будет пытаться договариваться с Индией «по-братски», ожидая лояльности и дополнительных уступок, включая скидки из-за рисков и давления, в том числе со стороны Трампа. Однако, по словам Загороднего, большой прибыли от таких соглашений для России не предвидится.

Загородний подчеркнул, что Индия, скорее всего, будет выдвигать жесткие условия, воспользовавшись затруднительным положением России.

«Индия, понимая безысходность России, потребует еще больших скидок и уступок, возможно даже доступа к военным технологиям», — отметил Загородний.

Он подчеркнул, что Россия оказалась в унизительном положении, пытаясь обменять доступ к стратегическим военным технологиям, в частности атомным подводным лодкам, которые раньше были ее козырем.

Важным фактором в переговорах является логистика. Черное море остается единственным доступным маршрутом для российских танкеров, позволяющим прямым путем поставлять нефть в Индию через Суэцкий канал. Это создает зависимость от стабильности этого маршрута.

В то же время, по словам Загороднего, российская пропаганда пытается показать Путина значимым, но на международном уровне, особенно в Индии и Китае, его воспринимают как подчиненного или смешного персонажа. Это унижение лишь усугубляет неблагоприятные условия для торговли.

Напомним, что доходы российского бюджета от нефти и газа в ноябре 2025 года упали на 35% из-за удешевления нефти и укрепления рубля. Это существенно сказывается на финансировании оборонных расходов, ведь нефтегазовые доходы составляют около четверти федерального бюджета. Санкции Запада уже сокращают доходы «Роснефти» и «Лукойла» и ограничивают возможности Москвы финансировать войну.