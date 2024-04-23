Как использовать замороженные активы РФ на нужды Украины: Боррель рассказал о плане ЕС

Доходы от замороженных российских активов уже отделены от замороженного капитала, что позволит получать около 3 миллиардов евро в год, которые можно использовать на нужды Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС разработал план, который позволит изъять доходы от замороженных активов РФ и направить их на нужды Украины.

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

По словам Борреля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов евро. Сейчас российские активы находятся в управлении центральными депозитариями ценных бумаг и приносят чрезвычайные прибыли благодаря тому, что процентная ставка существенно увеличилась.

Экспертам наконец-то удалось найти правовую основу, чтобы конфисковать эти доходы и передать их Украине.

"Мы решили поэтапно добиваться цели использовать эти доходы для поддержки Украины. Как первые шаги, предпринятые Радой в феврале, мы ввели правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют эти доходы, чтобы идентифицировать их, держать в стороне и учитывать отдельно", – пояснил высокий представитель ЕС.

Боррель заметил, что теперь доходы от замороженных российских активов накапливаются на отдельных счетах. По оценкам европейских экспертов такой механизм позволит получать около 3 миллиардов евро в год.

"И, кроме того, мы повышаем правовую определенность, ясно давая понять, что эти доходы не принадлежат России, поскольку они не являются суверенными активами. Проясню разницу между капиталом и доходами – я говорю именно о доходах", – отметил он.

Сначала в ЕС планировали использовать эти средства для восстановления Украины после войны. Но Жозеп Боррель предложил Совету ЕС направить доходы от активов РФ в Европейский мирный фонд, чтобы использовать их на приобретение для Украины оружия и боеприпасов.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке восстановления Украины с использованием российских активов.

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