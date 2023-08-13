Как из Leopard: Шольц отверг обвинение, что Германия нерешительна в вопросе поставок ракет Taurus

Большинство граждан в Германии считают нужным, что не по каждому требованию доставки сразу нужно отвечать "да", пояснил Шольц.

Немецкий канцлер Олаф Шольц отреагировал на информацию в СМИ и отверг обвинения в нерешительности по поставкам Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом пишет Tagesschau.

"Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", – сказал он, подчеркнув, что не хотел спешить в этом вопросе.

Несмотря на это, издание пишет, что канцлер до сих пор не определился с доставкой Украине немецких крылатых ракет Taurus.

Указывается, Шольц подтвердил сообщение о том, что рассматривается также вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет, но просит не торопить его в этом.

Как он пояснил, что большинство граждан в Германии считают нужным, что не по каждому требованию доставки сразу нужно отвечать "да".

Как сообщили ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, как Украина будет использовать ракеты Taurus.

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