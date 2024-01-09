В России стало меньше тех, кто поддерживает Путина.

В России накануне президентских выборов рухнула поддержка внутренней политики.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Данные опросов независимых российских оппозиционных социологических организаций Chronicles и Public Sociology Laboratory и неназванные источники в Кремле сообщили, что процент россиян, поддерживающих выход российских войск из Украины "без достижения целей (войны)", превысил процент россиян, поддерживающих продолжение войны.

"Меньше 50 процентов поддержали продолжение войны России в Украине, тогда как более 30 процентов выступают за мирные переговоры. Уменьшение поддержки войны еще не привело к громкому антивоенному политическому движению из-за постоянной внутриполитической поддержки президента России Владимира Путина", — указано в отчете.

30 ноября 2023 года издание Chronicles заявило, что данные телефонного опроса 17–22 октября 2023 года свидетельствуют о том, что количество респондентов, которые являются "последовательными" сторонниками войны, уменьшилось с 22 до 12 процентов.

31 октября 2023 года независимая российская опросная организация "Левада-Центр" сообщила, что 55 процентов респондентов считают, что Россия должна начать мирные переговоры, в то время как 38 процентов выступают за продолжение войны, отметив, что эти цифры в основном остаются неизменными с июля 2023 года.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин хочет присоединить еще две украинские области.

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