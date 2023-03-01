Как изменится ситуация на поле боя, если Китай предоставит России оружие: объяснение американского генерала

По его мнению, китайская помощь россиянам в долгосрочной перспективе может превратиться в проблему для Украины.

Даже если Китай все-таки решится поставлять России оружие, это не изменит ситуацию на поле боя в краткосрочной перспективе.

Такое мнение высказал верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (2013-2016 гг.), генерал в отставке Филипп Бридлав, сообщает "Укринформ".

"Я не думаю, что это (поставки летальной помощи из Китая – Ред.) существенно изменит ситуацию в краткосрочной перспективе", – считает отставной генерал.

Бридлав выразил надежду, что война в Украине не будет долгой. Он призвал Запад предоставить Украине "все, что необходимо для победы".

"Я верю, если мы дадим Украине то, что ей нужно для победы, она быстро добьется ее. В таком случае, по его словам, поставки из Китая мало на что повлияют", — уверен генерал.

В то же время он предупредил, что если эта война затянется, то китайская помощь России может превратиться в проблему для Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее издание NBC сообщало, что Китай может предоставить России артиллерию и боеприпасы. В американском ЦРУ также предполагают, что Китай может отправить летальное оружие России в войне против Украины.

Такую же информацию сообщило ведущее немецкое издание Der Spiegel. По их информации, Пекин и Москва якобы ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что в настоящее время Китай не согласится на передачу вооружения России.

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