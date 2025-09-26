Как Китай помогает России убивать украинцев: подробности

Китай и Россия

Реклама

Обвинения в адрес Китая в поддержке российской военной машины небезосновательны. По данным экспертов, Пекин не поставляет оружие напрямую, однако активно обеспечивает агрессора продукцией двойного назначения. Яркий пример — fpv-дроны, ставшие оружием современной войны.

Об этом пишет OBOZ.UA совместно с «Информаційний спротив».

Анализ показывает, что производство fpv-дронов в России на 90% зависит от китайских компонентов. Несмотря на объявленный в сентябре 2024 года мораторий, поставки не только не прекратились, но и выросли почти в четыре раза. Это подтверждает статистика: если в августе прошлого года Россия применила 8000 fpv-дронов, то в августе 2025 года эта цифра превысила 30 000.

Реклама

Аналогичная ситуация и с ударными дронами Shahed-136. По данным украинской разведки, доля китайских электронных компонентов в Шахедах достигла 65%. Без этих поставок Россия не смогла бы столь масштабно наращивать производство дронов-камикадзе.

Китайские станки для российского ВПК: от «Панцирей» до «Сухого»

Проблема не ограничивается только дронами. Начиная с 2022 года, китайские компании активно отправляют в Россию высокотехнологичные станки, являющиеся основой для восстановления и развития российского военно-промышленного комплекса. Только в 2023 году из КНР в РФ были поставлены металлообрабатывающие станки почти на $400 млн, что в четыре раза больше, чем в 2022-м.

Эти станки используются на ключевых оборонных предприятиях России:

на Новосибирском заводе им. Коминтерна для производства комплексов С-300 и С-400.

на научно-производственном комплексе «Искра» для изготовления средств связи и комплексов РЭБ.

на Ульяновском механическом заводе по производству и ремонту средств ПВО «Шилка», «Тунгуска» и ЗРПК «Панцирь».

Эксперты отмечают: практически каждое предприятие российского ВПК, от производства вертолетов до истребителей, использует китайское оборудование.

Реклама

Как Китай помог РФ преодолеть «снарядный голод»

Кроме станков и электроники, Китай является основным поставщиком компонентов для производства пороха, в частности хлопчатобумажной целлюлозы и нитроцеллюлозы. Благодаря этим поставкам Россия смогла увеличить производство боеприпасов с довоенных 500 000 до 2 миллионов выстрелов в год.

«Если бы снарядный голод российских оккупантов 2022-2023 годов усиливался, то театр боевых действий сейчас выглядел бы совсем другим. А может быть, его бы и вовсе не было», — говорится в анализе.

Китай не поставляет оружие напрямую, как это делают Иран или Северная Корея. Однако его косвенная поддержка имеет критическое значение для военной машины РФ, позволяя не только поддерживать, но и наращивать производство.

Напомним, Reuters также подтвердило весомое участие Китая в войне с Украиной. Ведь по его данным, китайские специалисты по беспилотным технологиям летали в Россию и проводили техническую разработку военных дронов на государственном заводе-производителе оружия, находящемся под западными санкциями.

Реклама

Китайские эксперты не менее шести раз посещали оружейный завод «Купол» в Ижевске со второго квартала прошлого года, что совпало с поставками дронов через российского посредника. По данным расследования, «Купол» получал партии ударных и разведывательных беспилотников от китайского производителя Sichuan AEE через подсанкционную российскую компанию «ВСК Вектор».

Эти визиты китайских специалистов были не просто ознакомительными: они активно участвовали в испытаниях и технологических работах над военными беспилотниками непосредственно на территории России.

Ранее стало известно, что «Купол» разработал новый дрон «Гарпия-3» с помощью китайских экспертов. Документы, в частности, бизнес-счета и банковские выписки, подтверждают, что «Купол» получил более десятка ударных дронов от китайской стороны, что свидетельствует о глубоком сотрудничестве Пекина с российским военно-промышленным комплексом.