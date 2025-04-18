Как Китай "тренируется" в Украине воевать с Тайванем – The Hill о планах РФ и КНР

Китайские военные

Реклама

Китай отправляет свои войска на фронт в Украину, чтобы изучить реалии ведения современной войны и набраться боевого опыта, готовя собственное вторжение на Тайвань.

Об этом говорится в статье The Hill.

«Коммунистическая партия Китая стремится к непосредственному опыту на поле боя в Украине, чтобы научить свою армию для будущих войн. Для армии КНР украинское поле боя предлагает самую яркую и жестокую эволюцию битвы между беспилотным оружием и системами электронной борьбы, направленными против нее», — говорится в статье.

Реклама

Отмечается, что если китайская армия сможет понять и расширить уроки украинского поля битвы, может значительно увеличить свои шансы на скорую победу в блицкриге на Тайване.

Автор статьи предполагает, что китайские офицеры могут делать больше, чем наблюдать и докладывать Китаю. Они также могут давать советы своим российским коллегам. В конце концов Китай с самого начала поддерживал военные усилия России.

Во время войны Китай поддерживал Путина почти по всем направлениям. Например, Пекин покупал российскую нефть, на которую наложены санкции Британии, США и Европейским Союзом, открыл свои финансовые и банковские системы для находящихся под санкциями российских учреждений, оказывал военную разведку, дипломатическую и пропагандистскую поддержку и продавал как товары двойного назначения, так и, по некоторым источникам, оружие.

Учитывая поддержку Москвы и Пхеньяна со стороны Пекина, маловероятно, что Северная Корея могла присоединиться к войне на стороне России без одобрения Китая.

Что касается китайских наемников, то Пекин, вероятно, знал и одобрял их участие в войне.

«Маловероятно, что этим солдатам позволили бы поехать в Россию без полного согласия режима Си», — сказал Чарльз Бертон из аналитического центра Sinopsis.

Присутствие китайских солдат на Украине напоминает «китайских народных добровольцев», которые шли воевать с войсками ООН в Северной Корее, начиная с 1950 года.

«Отправка Китаем сначала небольшой когорты, чтобы присоединиться к россиянам, согласуется со стратегией китайских коммунистов, чтобы сначала создать правдоподобное отрицание, а затем легитимность для постепенного наращивания находящихся на передовой», — говорит Бертон. «Это почти наверняка будет сопровождаться постепенным внедрением современного китайского наступательного оружия», — добавил он.

Бертон также обеспокоен тем, что Россия, задолженная Китаю из-за поддержки в Украине, не сможет сказать «нет», когда Китай потребует от Москвы направить войска, чтобы помочь ей вторгнуться на Тайвань или другого соседа.

В издании напоминают, что китайские и российские военные регулярно проводят совместные учения в Восточной Азии. Поэтому Пентагон должен предположить, что эти два государства вместе с Северной Кореей будут воевать вместе во время следующей войны.

Поэтому Китай, вероятно, видит большое преимущество в том, что китайские войска, пусть просто наемники, воюют в Украине.

«США и другие страны не взыскали с Китая никаких затрат на его широкую поддержку российских военных усилий. Поэтому нас не должно удивлять, что Пекин теперь считает, что может безнаказанно отправлять солдат воевать в Европе», — подытожил автор статьи.

Напомним, что украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных.

Президент Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области с шестью китайскими военными.

Читайте также

Не хочу вернуться в Россию: детали из допроса пленного китайца (видео)

Это системная российская работа: Зеленский об участии китайских наемников в войне

Украина заявила о более 150 гражданах Китая на войне: Пекин возмутился и сделал заявление