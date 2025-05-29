Российский и северокорейский диктаторы / © Associated Press

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Северная Корея помогла России усилить ракетные атаки на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, поставив более 20 000 контейнеров с боеприпасами.

Об этом говорится в отчете Многосторонней группы по мониторингу санкций, в состав которой входят 11 членов ООН, передает Reuters.

Группа, созданная в октябре прошлого года для мониторинга санкций ООН против Северной Кореи после того, как Россия и Китай отменили работу группы Совета Безопасности, также заявила, что Москва помогла КНДР улучшить ответные характеристики ракет, предоставляя свои разработки.

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Отмечается, что в рамках военного сотрудничества между двумя странами, являющимися нарушением санкций ООН, российскими грузовыми судами было доставлено из Северной Кореи в Россию девять миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов.

«По крайней мере, в ближайшем будущем Северная Корея и Россия намерены продолжать и углублять свое военное сотрудничество вопреки соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — говорится в отчете группы.

Раньше мы писали, отдала ли Украина захваченных на Курщине северокорейцев.