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Как КНДР способствовала российским атакам на Украину — отчет ООН
Северная Корея способствовала российским атакам на Украину, утверждает мониторинговая группа ООН.
Северная Корея помогла России усилить ракетные атаки на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, поставив более 20 000 контейнеров с боеприпасами.
Об этом говорится в отчете Многосторонней группы по мониторингу санкций, в состав которой входят 11 членов ООН, передает Reuters.
Группа, созданная в октябре прошлого года для мониторинга санкций ООН против Северной Кореи после того, как Россия и Китай отменили работу группы Совета Безопасности, также заявила, что Москва помогла КНДР улучшить ответные характеристики ракет, предоставляя свои разработки.
Отмечается, что в рамках военного сотрудничества между двумя странами, являющимися нарушением санкций ООН, российскими грузовыми судами было доставлено из Северной Кореи в Россию девять миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов.
«По крайней мере, в ближайшем будущем Северная Корея и Россия намерены продолжать и углублять свое военное сотрудничество вопреки соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — говорится в отчете группы.
Раньше мы писали, отдала ли Украина захваченных на Курщине северокорейцев.