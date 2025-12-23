Как космонавты на МКС празднуют Рождество и Новый год (фото, видео)

Елочка

Реклама

Праздники на Международной космической станции (МКС) проходят не менее торжественно, чем на Земле: экипажи готовят праздничные блюда, обмениваются подарками и общаются с родными через видеосвязь.

Об этом сообщает popsci.

В течение последних 25 лет астронавты, которые живут и работают на МКС, поддерживают праздничное настроение даже на орбите. Они празднуют Рождество и Новый год, вращаясь вокруг Земли со скоростью около 28 000 км/ч и совершая оборот планеты каждые 90 минут.

Реклама

Праздничные обеды готовятся заранее в Лаборатории космического питания NASA в Космическом центре Джонсона (Хьюстон). Экипажи выбирают меню вместе с диетологами и пищевыми учеными. К праздничному грузу часто добавляют специальные пакеты с морепродуктами, овощами и сладостями, а также долговременные вкусности: глазурь, конфеты, миндальное масло и хумус.

Кроме того, члены экипажа имеют возможность пообщаться с семьей через видеозвонки, а также отправить праздничные поздравления на Землю. NASA отмечает, что эти контакты «придают ощущение близости к дому, даже находясь в космосе».

Фотографии и архивные снимки демонстрируют празднование различных экспедиций:

Экспедиция 70 (2023 год): праздничный обед в модуле Unity, участники в рождественских шапках. / © popsci.com

Экспедиция 72 (2024-2025 гг.): Сани Уильямс демонстрирует праздничное украшение в виде оленя Рудольфа; / © popsci.com

Экспедиция 30 (2011 год): шесть членов экипажа собрались в американской лаборатории Destiny для празднования. / © popsci.com

Экспедиция 42 (2014 год): астронавт ESA Саманта Кристофоретти позирует с Рождественской шапкой над станцией. / © popsci.com

Экспедиция 13 (2005 год): Валерий Токарав и Уильям МакАртур позируют с рождественскими чулками. / © popsci.com

Экспедиция 50 (2016 год): праздничное празднование с пятью астронавтами на орбитальной лаборатории. / © popsci.com

Экспедиция 4 (2002 год): бывшие астронавты NASA Даниэль Берш и Карл Вальц вместе с космонавтом Роскосмоса Юрием Онифриенко позируют с праздничной атрибутикой. / © popsci.com

Экспедиция 72 (2024-2025 гг.): астронавты Дон Петит и Уильямс общаются по радио во время праздников. / © popsci.com

Даже находясь на высоте более 400 км над Землей, космонавты продолжают традиции празднования, сохраняя атмосферу дома и праздничное настроение для себя и для тех, кто ждет их поздравления на Земле.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что благодаря новейшей печке, доставленной на станцию, шестеро астронавтов, участвующих в миссиях «Шеньчжоу-20» и «Шеньчжоу-21», смогли насладиться горячей, свежеприготовленной едой.