- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
Как космонавты на МКС празднуют Рождество и Новый год (фото, видео)
На протяжении 25 лет экипажи МКС поддерживают праздничную атмосферу, сохраняя традиции Земли на орбите.
Праздники на Международной космической станции (МКС) проходят не менее торжественно, чем на Земле: экипажи готовят праздничные блюда, обмениваются подарками и общаются с родными через видеосвязь.
Об этом сообщает popsci.
В течение последних 25 лет астронавты, которые живут и работают на МКС, поддерживают праздничное настроение даже на орбите. Они празднуют Рождество и Новый год, вращаясь вокруг Земли со скоростью около 28 000 км/ч и совершая оборот планеты каждые 90 минут.
Праздничные обеды готовятся заранее в Лаборатории космического питания NASA в Космическом центре Джонсона (Хьюстон). Экипажи выбирают меню вместе с диетологами и пищевыми учеными. К праздничному грузу часто добавляют специальные пакеты с морепродуктами, овощами и сладостями, а также долговременные вкусности: глазурь, конфеты, миндальное масло и хумус.
Кроме того, члены экипажа имеют возможность пообщаться с семьей через видеозвонки, а также отправить праздничные поздравления на Землю. NASA отмечает, что эти контакты «придают ощущение близости к дому, даже находясь в космосе».
Фотографии и архивные снимки демонстрируют празднование различных экспедиций:
Даже находясь на высоте более 400 км над Землей, космонавты продолжают традиции празднования, сохраняя атмосферу дома и праздничное настроение для себя и для тех, кто ждет их поздравления на Земле.
Напомним, ранее мы писали о том, что благодаря новейшей печке, доставленной на станцию, шестеро астронавтов, участвующих в миссиях «Шеньчжоу-20» и «Шеньчжоу-21», смогли насладиться горячей, свежеприготовленной едой.