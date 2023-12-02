Как Кремль пытается сдержать протесты мобилизованных жен: детали от разведки Британии

Российские власти, вероятно, особенно чувствительно реагируют на любые протесты, связанные с мобилизованными на войну в Украине. Москва пытается как-то подавить публичное несогласие жен русских солдат.

Об этом говорится в отчете разведки минобороны Великобритании.

"Исследования независимых российских СМИ и комментарии самих протестантов жен свидетельствуют о том, что в последние недели власти, вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на воздержание от протестов", — говорится в обзоре.

Отмечается, что на днях одна из известных онлайн-групп дружин российских мобилизованных опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации". Позже на группу прицепили "феечный" предупредительный ярлык. Вероятно, это произошло с подачи прокремлевских авторов.

"Власти, вероятно, особенно чувствительно реагируют на любые протесты, связанные с гражданами, мобилизованными в сентябре 2022 года, которые уже больше года находятся на линии фронта", — отмечает британская разведка.

Как сообщалось, российский президент-диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении своей армии. В Кремле заявляют, что это связано с так называемой СВО и расширением НАТО. В общей сложности Путин увеличил ВС РФ практически на 170 тысяч человек.

Читайте также: