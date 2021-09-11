Как кровавый теракт 11 сентября изменил Нью-Йорк – драматические фото до и после

Два самолета врезались в башни-близнецы 19 лет назад.
Сегодня в США чтят память жертв теракта 11 сентября, который потряс страну и мир 19 лет назад.
Атака унесла жизни 2977 людей и навсегда изменила Соединенные Штаты. Кровавый теракт спровоцировал масштабную борьбу США с терроризмом. А также повлекла вторжения Штатов в Ирак и Афганистан – самую длительную войну в истории Америки.
Трагедия привела к созданию департамента внутренней безопасности, миграционного и таможенного контроля США и принятию Закона о патриотизме.
Кроме этого, атака вкорне изменила панораму Нью-Йорка - два самолета "Боинг-767" врезались в башни Всемирного торгового центра, и здания рухнули. К годовщине трагедии 11 сентября ТСН.uа собрал фотографии, которые показывают город до и после теракта.