ВСУ постоянно теряют позиции на фронте. Аналитики и западные чиновники говорят, что убийство российского генерала не улучшит их военные усилия.

Спецслужбы Украины осуществили дерзкую ликвидацию российского генерала Игоря Кириллова в Москве, показав высокий уровень подготовки и технологической изобретательности. Однако это был ограниченный успех.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Военные эксперты полагают, что ликвидация Кириллова, несомненно, разозлит Кремль и распространит определенный страх среди военной и политической элиты России. Идет речь также об отстранении высокого военного руководителя, который, по словам украинских чиновников, отдал приказ об использовании запрещенных химических веществ против бойцов ВСУ.

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"Я думаю, что есть психологическое влияние, которое говорит элитам, что мы можем найти вас, где бы вы ни были, и вы не в безопасности", – отметил экс-сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон.

Чего не сделает устранение Кириллова, по мнению западных чиновников и экспертов, это не улучшит позиции Украины в войне. На поле боя украинские войска продолжают неуклонно уступать своим большим и лучше оснащенным противникам. Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что активные бои идут вдоль более 700 миль линии фронта, включая крупные российские наступательные операции в нескольких регионах. Оккупанты приближаются к ключевым городам в Донецкой области, что заставило власти начать эвакуацию более 300 тыс. жителей региона.

В статье говорится, что убившая Кириллова бомба показала уровень изобретательности. Взрывчатка была прикреплена к скутеру у жилого дома и взорвана дистанционно, когда генерал вышел из здания, убив его и помощника. Камера, установленная в припаркованном напротив авто, очевидно, обеспечивала видеопередачу, позволяющую украинским операторам наблюдать за сценой и знать, когда появляется генерал.

Этот случай стал первым, когда военный высокопоставленный чиновник был убит так далеко от зоны боевых действий. Украина активно использует асимметричные методы ведения войны, в частности, целенаправленные убийства и диверсионные операции. По словам экспертов, это "стратегия необходимости", ведь у государства есть ограниченные ресурсы по сравнению с Россией. Однако подобные действия вызывают споры даже среди партнеров Киева.

"Украинцы видят здесь возможность. Они пытаются разжечь российскую элиту, чтобы заставить Путина заключить соглашение. Я считаю, что это ошибочная стратегия", – заявил экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф.

Администрация президента США Джо Байдена пыталась ограничить такие операции из-за зависимости Украины от американской помощи, но результаты были незначительными. По мнению авторов публикации, если администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сократит поддержку, украинские спецслужбы могут активизировать асимметричные операции, видя в них один из немногих способов продолжения сопротивления.

Однако даже среди украинских военных существует скепсис по поводу эффективности таких действий. Так, один из старших офицеров спецназа сказал, что подобные операции оказывают "нулевое" стратегическое и тактическое влияние. По его мнению, Россия потребует прекращения таких атак в какчестве части условий для возможного мирного урегулирования войны.

К слову, генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий армией США в Европе Марк Гертлинг считает, что ликвидацией Кириллова украинские спецслужбы продемонстрировали командованию армии РФ, что не существует безопасного места для ведущих агрессию против Украины.

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