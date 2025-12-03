Как миллиарды новых деревьев оставили часть Китая без воды: тревожное исследование

Новые леса в Китае конкурируют по воде с людьми и сельским хозяйством

В последние десятилетия Китай реализовал самые масштабные в мире проекты по восстановлению лесов. Таким образом, в Поднебесной пытались остановить деградацию земель и изменение климата. Однако новое исследование показало, что эти колоссальные усилия имели неожиданный побочный эффект. Миллиарды взорванных деревьев настолько повлияли на экосистему, что фактически изменили круговорот воды в природе, перераспределив ее ресурсы по территории страны непредсказуемым образом.

Об этом пишет Live Science.

Цена «Большой зеленой стены»

Самым известным проектом восстановления лесов Китая является так называемая «Большая зеленая стена», начатая еще в 1978 году для сдерживания пустынь на засушливом севере страны. Благодаря этим и другим инициативам лесистость Китая выросла с 10% в 1949 году до более чем 25% сегодня. Площадь новых насаждений соизмерима с территорией Алжира.

Тем не менее, ученые выяснили, что деревья не только удерживают почву, но и активно потребляют воду. Леса имеют глубокие корни, которые извлекают влагу из земли, после чего она испаряется в атмосферу через листья (процесс транспирации). Исследователи обнаружили, что в результате массового озеленения этот процесс значительно ускорился, что привело к потере влаги в почвах на локальном уровне.

Куда исчезла вода

Анализ данных за период с 2001 по 2020 год показал тревожную тенденцию. В восточном муссонном регионе и северо-западной засушливой зоне, вместе занимающих 74% территории Китая, количество доступной пресной воды уменьшилось.

Парадокс состоит в том, что хотя водный цикл стал более активным, вода не всегда возвращается туда, откуда испарилась. Ветры могут переносить воду на расстояние до 7000 км.

В результате выиграл только регион Тибета, где количество осадков и доступность воды возросло. Остальные же территории, где проживает большинство населения и расположены пахотные земли, столкнулись с дефицитом водных ресурсов. Ученые предупреждают, что дальнейшие планы по озеленению должны учитывать этот фактор, чтобы не усугубить ситуацию с водоснабжением людей и сельского хозяйства.

