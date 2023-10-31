Как москвичи реагируют на погромы в Дагестане: российский политолог – о толчке к разрушению империи

Мужчины, которые ищут евреев в турбинах самолетов, по словам политолога, у среднестатистического россиянина вызывают отторжение.

Антиеврейские погромы в аэропорту Махачкалы в Дагестане, которые произошли в ночь на 30 октября, могут стать толчком к более серьезным волнениям в российском обществе.

Об этом 24 каналу сказал российский политолог Аббас Галлямов.

Он отметил, что в многонациональном государстве, где есть межнациональные противоречия, там сплошь и рядом возникают революции и значительная ее часть проходит в пределах межнациональных конфликтов.

По словам политолога, произошедшее в Махачкале очень многим не понравилось в России, в частности, в Москве.

Там, по его мнению, укрепляются антиэмигрантские настроения, а они очень быстро трансформируются против национальности.

Аббас Галлямов сказал, что мужчины, ищущие евреев в турбинах самолетов, у среднестатистического россиянина вызывают отторжение. Они не хотят ассоциироваться с ворвавшейся в аэропорт толпой, учинившей беспорядки. И Москва и российская часть страны хотят быть дальше этой дикости.

"Кавказцы тоже видят, что россияне их презирают и, например, не сдают квартиры в Москве, когда те туда приезжают. У них есть обида, и вот уже трещина пролегла. Поэтому любое ослабление тоталитарного режима всегда приводит к обострению всех противоречий", – отметил политолог.

Обвинение в том, что глава Кремля Путина и российская пропаганда обвиняют Запада (об безнравственности, развратничестве, распаде), дагестанцы выдвигают в адрес россиян. Они привыкают к такому дискурсу, что винить кого-то это нормально.

"Российские власти сами формируют эти линии разломов. Когда режим начнет разрушаться и станет понятно, что некого бояться, тогда все и пойдет в разброд. Так разрушаются империи и начинаются гражданские войны", — добавил Аббас Галлямов.

Напомним, вечером 29 октября до 1,5 тысячи взбешенных местных дагестанцов захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля.

Украина, Израиль и мир отреагировали на события в Махачкале. В частности, украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на антиизраильские протесты в Дагестане. Он отметил, что этот случай не единичен в РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Штурмовали аэропорт и самолеты в поисках "евреев". В Махачкале беспорядки

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