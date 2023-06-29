Как может умереть Пригожин: военный эксперт раскрыл предполагаемый план по ликвидации предводителя ЧВК "Вагнер"

Эксперт не исключил, что у Пригожина может произойти инфаркт, инсульт и т.д.

Руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, устроившего так называемый бунт, могут ликвидировать.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в прямом эфире телеканала FREEДOM рассказал о предполагаемом плане по ликвидации предводителя ЧВК "Вагнер".

"Его ликвидировать так быстро не получится по одной простой причине: он может принять образ мученика. Ушел бороться с коррупцией в Москву, не выдержал, пошел на переговоры, решил не проливать кровь, но эта коварная российская власть дотянулась до него" и устранила. Это сделало бы его мучеником и наоборот подняло бы электоральные баллы уже не столько Пригожина, сколько ЧВК "Вагнер", — сказал Коваленко.

А в перспективе эксперт не исключил, что у Пригожина может произойти инфаркт, инсульт и т.д.

"Ибо переживает за Россию-матушку, сердце кровью обливается... Хотя в этом случае ему никто не будет проводить вскрытие, потому что если будет проводить вскрытие, то выяснится, что на самом деле причиной инфаркта или инсульта было отравление с соответствующей внешней симптоматикой". Вот такой может ожидать Пригожин сценарий и он куда более реалистичен, чем, например, выстрел в голову через окно от снайпера", — добавил Коваленко.

Между тем, главарь ПВК Пригожин может находиться в Беларуси. Итак, читайте в материале ТСН.ua, что он там будет делать.

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