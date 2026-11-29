Кристен Михал / © Associated Press

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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подверг критике тех, кто говорит об усталости от войны в Украине, и заверил, что его страна не перестанет поддерживать Киев.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

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«Всегда есть риск усталости. Как можно устать от войны, сидя в отапливаемой комнате, в тишине и покое, с водой из крана и возможностью смотреть телевизор? – заявил Михал.

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Он отметил, что украинцы находятся в совершенно других условиях, ежедневно противостоя российской агрессии.

«Но в Украине люди борются против России за свободу; мирные жители гибнут; у них нет отопления, электричества и водоснабжения. И кто устает? Кто сидит в отапливаемой комнате? Это не вариант», – добавил премьер.

Эстония готова увеличить помощь Украине

Михал также заявил, что Европейский Союз "никогда не откажется от Украины". По его словам, даже если Марин Ле Пен победит на выборах во Франции, другие страны останутся непоколебимыми в своей поддержке.

Эстония председательствует в группе стран Северной Европы и Балтии. Говоря о позиции этих государств, а также Великобритании и Канады, премьер подчеркнул: «Мы не сдадимся».

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Он заверил, что Таллинн готов помочь компенсировать недостаток финансирования, если другие государства сократят свое участие.

«Если потребуется, да, мы сделаем больше», — заявил Михал.

В настоящее время Эстония тратит почти 7% ВВП на оборону и связанные с ней потребности. Из них 5,4% направляется непосредственно на военные расходы, а еще 1,5% — на связь, транспорт и энергетическую безопасность.

Россия пытается ослабить поддержку Украины на Западе

Напомним, британский эксперт по безопасности Эдвард Лукас заявил, что Россия, несмотря на значительные потери на фронте, продолжает добиваться политических целей на Западе. По его словам, Кремль пытается посеять раздор между союзниками Украины и ослабить их единство.

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«Путин сражается на двух фронтах: ведет военную борьбу против Украины и политическую против Запада. Политическая идет у него лучше военной», — отметил Лукас.

Среди последствий такой политики эксперт назвал разногласия между Европой и США, усиление антиукраинских настроений во Франции и популярность ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD).

В частности, лидер AfD Алиса Вайдель недавно повторила ряд кремлевских нарративов, назвав Революцию достоинства «государственным переворотом» и обвинив Украину в якобы преследовании русскоязычных. Она также заявила, что Москва не откажется от украинских территорий, которые считает русскоязычными.

Кроме того, кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Франции намерена прекратить предоставление новой финансовой помощи Украине. Свою позицию она объяснила проблемами французского бюджета.

Также во время встречи Ле Пен уточнила, что отказ от дальнейшего финансирования не означает полного прекращения поддержки Украины. Она допустила сохранение гуманитарной помощи, снабжение оборудования и дипломатического содействия Киеву.

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