Как мужчина в пасти кита побывал: все о невероятном спасении под водой

Кит / © Associated Press

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У побережья Кейп-Код в США водолаз Майкл Паккард неожиданно оказался в пасти горбатого кита.

Об этом пишет hamuesgyemant.

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Майкл Паккард более 30 лет работал в водах Кейп-Кода, штат Массачусетс. Он погружался на морское дно в водолазном снаряжении и вручную вылавливал ценных ракообразных.

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11 июня 2021 года мужчина вместе с напарником Джосиа Майо отправился на лодке в район близ Провинстауна. В тот день Паккард совершал уже третье погружение.

Приблизительно на глубине 14 метров он вдруг почувствовал сильный удар. Вокруг него стало темно, хотя он продолжал двигаться в воде. Сначала мужчина подумал, что на него напала акула, но не чувствовал укуса или зубов.

Через несколько секунд Паккард понял, что его проглотил кит.

Во время столкновения из пасти выпал регулятор дыхательного аппарата. Водолазу удалось вернуть его на место и снова начать дышать. Он пытался выбраться, но оказался настолько зажатым, что почти не мог двигаться.

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Вскоре мужчина почувствовал, что животное стало подниматься к поверхности. У поверхности кит начал трясти головой, после чего вытолкнул водолаза из пасти. По оценкам Паккарда, все длилось примерно 30-40 секунд.

Его напарник Джосиа Майо сначала увидел только воду, которая внезапно начала бурлить, а затем заметил самого Паккарда. Вместе с экипажем другой лодки, которая находилась неподалеку, они помогли вытащить водолаза из воды. После этого мужчину доставили в больницу.

Почему кит не проглотил мужчину

Горбатые киты во время питания широко раскрывают пасть и набирают большое количество воды вместе с находящимися в ней мелкими животными. Вероятно, Паккард случайно очутился на пути одного из таких пищевых маневров.

В то же время горбатый кит анатомически не способен проглотить человека. Хотя его полость рта огромна, горло значительно уже, поэтому взрослый человек не может пройти через него. Водолазное снаряжение и баллон с воздухом тем более делали невозможным такое.

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Паккард в основном травмировал ноги, но переломов не получил. Учитывая, что мужчина оказался буквально внутри пасти животного весом в десятки тонн, встреча закончилась для него чрезвычайно счастливо.

Впоследствии рассказ Паккарда вызывал сомнения у некоторых людей. Однако его напарник Майо видел, как мужчина появился на поверхности недалеко от кита.

Сам Паккард также считал, что животное не нападало на него, а просто случайно увлекло водолаза во время питания.

Уже через несколько недель после инцидента мужчина снова начал погружаться и вернулся к работе у побережья Кейп-Кода.

Напомним, ранее самолет с пассажирами совершил экстренную посадку из-за зебры. В Танзании самолет с туристами на борту вынужден был сесть после того, как во время взлета наехал на зебру.

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