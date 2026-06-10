"Как мы выживаем на 200 евро": женщина из Украины показала настоящие цены на продукты в Германии

Продукты / © Pixabay

Реклама

Украинка Людмила рассказала, как экономит на продуктах в Германии. Она говорит, что тратить на еду всего 200 евро в месяц вполне реально, если покупать товары по скидкам и акциям.

Об этом рассказала украинка под ником liudmyla.rusina в своем TikTok-блоге.

Цены на продукты в Германии — опыт украинки

Женщина переехала из Киева в немецкую деревню и ведет блог, где делится полезными советами о финансах, страховании и особенностях жизни в Германии. В своем новом видео автор показала корзину продуктов из супермаркета Kaufland, за которые в общей сложности заплатила 20 евро.

Реклама

Как мы выживаем в Германии на 200 евро с человека? Мы сегодня вошли в Kaufland. Были там случайно и знали, что сегодня будут скидки», — поделилась блоггерша.

В магазине женщина приобрела килограмм акционной курицы за 8,29 евро (428 грн за кг), упаковку кофе за 2 евро вместо обычных четырех (12 падал 104 гривны).

В частности, она среди овощей Людмила взяла три упаковки шампиньонов по 39 центов (около 18 гривен за пачку), отметив, что «скидка была более 50-60%,». Килограмм клубники обошелся ей в 1,59 евро, что примерно 73 гривны. 33 гривны соответственно).

«Абрикоски, они вообще на минус 1,70 кг на 1 евро (приблизительно 88 гривен за килограмм — ред.)», — добавила автор видео.

Реклама

Также в корзину попали нектарины по 2,49 евро за килограмм, за которые она заплатила 2,29 евро. Упаковка огурцов весом 750 граммов за 1 евро (52 гривны) и два перца за 96 центов при цене 2,15 евро за килограмм (112 гривен). В общей сложности, ее чек вышел на 1050 гривен.

«И эта вся покупочка стоила 20 евро. Я чек прицеплю для тех, кто не верит. Вот так. Пишите дорого или нет», — подытожила liudmyla.rusina.

Чек на продукты. / © Скриншот

Беженцы из Украины за рубежом — последние новости:

Напомним, что украинские беженцы в Германии могут получить огромные долги на тысячи евро, если неправильно оформят свой выезд из страны. Вернувшаяся из Германии в Украину Юлия Свистельник рассказала, что именно нужно сделать перед отъездом, чтобы избежать финансовых проблем.

Раньше мы писали, поиск постоянного жилья за границей — это одна из самых больших проблем для украинских беженцев. Украинка Эльвира, выехавшая из Харькова в Нидерланды, рассказала, как ей удалось найти и арендовать отдельный дом.

Реклама

Новости партнеров