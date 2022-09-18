"Как на такой х**не можно летать": в Сети опубликовали видео из кабины пилота российского авиалайнера

Штурман пассажирского самолета, совершающего рейсы в России, показал критическое состояние важных систем, необходимых для совершения нормальных полетов.

Кабину пилотов российского пассажирского лайнера, в котором нуждаются в обновлении важные системы, показали в Сети.

Соответствующее видео опубликовал штурман авиалайнера, рассчитанного на перевозку около 200 пассажиров.

Автор видео комментирует отсутствие запчастей, в частности критически важных и нуждающихся в регулярном обновлении, и объясняет, какие именно системы самолета давно вышли из строя.

Судя по желтым биркам INOP (inoperative) в этом самолете, регулярно осуществляющем пассажирские рейсы, "умерли" следующие системы: настройки радиостанций, гидравлические системы, топливная система, электричество, регулирование пространственного положения, автоматы тяги, датчики скорости и курса.

"Как на такой х**не вообще можно летать", — завершает краткий обзор штурман.

Напомним, финансовый сектор РФ понес сотен миллиардов долларов прямого ущерба от санкций, введенных странами Запада за ее вторжение в Украину.

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