Как НАТО ответит на вторжение Путина: аналитики рассказали, что будет России за нарушение границ

НАТО рассматривает убытки самолетов РФ / © Associated Press

Россия регулярно нарушает воздушное пространство НАТО в сентябре. Российские дроны и истребители неоднократно входили в воздушное пространство нескольких стран НАТО, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Финляндию и Эстонию.

За последние две недели Дания была вынуждена закрыть два аэропорта после того, как в небе заметили дроны, совершавшие «систематические» полеты.

Об этом говорится в материале The Week.

Как сообщает издание, эти инциденты ставят перед НАТО «сложные вопросы». Хотя Москва утверждает, что «ничего не нарушала», Польша уже сбила несколько дронов, а другие страны альянса предупреждают, что готовы открывать огонь по российским самолетам в случае вторжения в их воздушное пространство.

Что говорят эксперты

Ключевой вопрос — имели ли эти нарушения умышленный характер. По данным CNN, после консультаций с десятком высокопоставленных военных, дипломатов и разведчиков США и Европы единства среди союзников нет. Это ставит НАТО в неловкое положение.

Особенно тревожным выглядит инцидент с тремя истребителями МиГ-31, пролетевшими над Балтийским морем 12 минут с выключенными транспондерами и без связи с диспетчерами. Как отмечают западные аналитики, сложно списать это на случайность.

Аналитики подчеркивают «фундаментальную разницу» в правилах ведения боевых действий Москвы и НАТО.

Североатлантический союз не обязан немедленно применять силу во время таких инцидентов в мирное время.

«Никто не начнет Третью мировую из-за этого», — отметил украинский военный аналитик Николай Белесков.

В НАТО заявили, что ответ на «безответственные действия России будет решительным». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен добавила, что «сбивание российского самолета, который вторгется в воздушное пространство Альянса, вполне реальный вариант».

Тем временем президент США Дональд Трамп придерживается такой же позиции, отмечает издание.

Его заявления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке это доказывают.

Впрочем, даже взбивание дронов может стать вызовом. Стоимость запуска ракет или поднятия истребителей намного превышает цену одного российского беспилотника. Поэтому НАТО, вероятно, придется подражать Украине и разрабатывать более дешевые методы защиты — например, использование перехватчиков-дронов или энергетического оружия.