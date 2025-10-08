Как не потерять работу в эпоху ИИ: эксперты назвали навыки, которые нужно развивать

Искусственный интеллект / © pixabay.com

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда , что ставит под угрозу стабильность работы во многих секторах. Эксперты отмечают, что для сохранения рабочего места необходимо иметь определенные наборы навыков, которые либо напрямую связаны с обслуживанием и интеграцией ИИ, либо используют уникальные человеческие качества, которые машина не способна воспроизвести.

Об этом пишет LADbible, ссылаясь на мнения ведущих экономистов.

Технические навыки: возглавить революцию

Несмотря на то, что сама технологическая индустрия не защищена от ИИ революции, существуют определенные ниши, где потребность в человеческом интеллекте остается высокой.

Анализ данных показывает, что наиболее востребованными остаются следующие сферы:

Кибербезопасность: с ростом сложности систем возрастает и потребность в защите от новых киберугроз.

Аналитика данных: хотя ИИ обрабатывает данные, люди нужны для интерпретации, стратегического осмысления и постановки новых задач.

Команды по интеграции ШИ: специалисты, занимающиеся внедрением, настройкой и управлением ШИ-системами в существующие бизнес-процессы.

Также работодатели ищут кандидатов, обладающих конкретными кластерами навыков, отражающих современные требования к разработке и инфраструктуре:

Python, машинное обучение и анализ данных. AWS, DevOps и непрерывная интеграция/непрерывная доставка (CI/CD).

В то же время трудоустроиться на начальные должности в технологическом секторе, а также в сферах программной разработки и проектного менеджмента становится сложнее из-за их частичной автоматизации.

Уникальные человеческие качества: эмпатия и креативность

Для тех, кто не «технологичен гуру», есть другой путь защиты своей карьеры — сосредоточиться на том, что отличает человека от машины. Эксперты советуют развивать те качества, которые машина не способна воспроизвести.

«Развитие этих навыков дает вам небольшую броню против всех ожидаемых изменений», — объяснила экспертка по экономике Линда Назарет.

Она выделила ряд «человеческих» качеств, которые станут лучшей защитой против ИИ:

Устойчивость: Способность быстро восстанавливаться после затруднений и адаптироваться.

Креативность: генерация совершенно новых идей и концепций, которые выходят за рамки обучения ИИ.

Эмпатия: Способность понимать и разделять чувства других, что критично для сервиса и лидерства.

Мотивация и самосознание.

Любознательность.

Сервисная ориентация.

Обучение и наставничество.

Угроза «искусственного всеобщего интеллекта»

Эксперты выражают беспокойство не только по автоматизации, но и по ее влиянию на общий рынок труда. Назарет особенно беспокоится о сокращении рынка трудоустройства начального уровня, что усложнит молодежи путь к карьере.

Эти опасения усиливает предупреждение доктора Романа Ямпольского, считающего, что мир может увидеть появление Искусственного Всеобщего Интеллекта (AGI) уже к 2027 году. AGI – это гипотетическая система, способная выполнять любую интеллектуальную работу на уровне человека или лучше. Если это произойдет, Ямпольский прогнозирует, что «не будет смысла нанимать людей для большинства работ».

Напомним, в правительстве Албании впервые в мире должность получила модель ИИ Диелла. Виртуальная чиновник станет «слугой публичных тендеров» и обеспечит полную прозрачность процедур.