Как ни странно, но не украинцев: кого россияне считают самым большим врагом (свежий соцопрос)

По последним социальным опросам, россияне имеют негативное отношение к США, странам ЕС и Украине, и больше всего ненавидят Америку. Положительные оценки характерны для Китая, Индии и Турции.

Об этом говорится в соцопросе, который провел независимый " Левада-центр ".

"Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина, Китай, Турция, Индия. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю, Индии и Турции. В отношении стран Запада и Украины до сих пор преобладает негативное отношение", – отмечают социологи.

США

73% опрошенных россиян относятся к Америке отрицательно. Лучше всего США располагают молодые группы населения: 27% респондентов в возрасте 18-24 года и 20% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся старшие группы: 13% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 72% отрицательно; 7% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 83% отрицательно.

Европа

Что касается стран ЕС, то отношение граждан страны-агрессорки также остается отрицательным. 18% респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо — 69%. Возрастное распределение похоже на отношение США. Лучше всего относится к Евросоюзу молодежь. Это — 39% положительно и 45% отрицательно, хуже всего — респонденты 55 лет и старше: 11% положительно, 79% отрицательно.

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Украина

Интересно, что негативное отношение к Украине у россиян продолжает снижаться. По данным опроса, сейчас 17% респондентов относятся к стране хорошо (в ноябре – 20%), 69% – плохо (в ноябре – 70%). Более положительное отношение преобладает в возрастной группе 18-24 года и 25-39 лет: примерно 20% относятся хорошо. Нехорошие оценки преобладают посреди опрошенных 55 лет и старше: таковых в данной группе 73%.

Добавим, что опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом. Общее количество – 1626 человек в возрасте. Возраст – от 18 лет и старше. Соцопрос приняли участие россияне в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего количества.

Напомним, по опросу декабря 2022 года, в войну в Украине поддерживало 71% россиян по состоянию, не поддерживающих – 21%. Что касается мирных переговоров, то за это выступали 50% граждан РФ, а против – 40%.

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