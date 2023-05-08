"Как они собираются добираться?": Украина высмеяла призывы Приднестровья к РФ увеличить количество военных

Украинским властям очень интересно, как российские "миротворцы" должны зайти или залететь на непризнанное Приднестровье.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук высмеял призывы оккупационной "власти" Приднестровья, чтобы Россия отправила им больше "миротворцев".

Так это прокомментировал Братчук.

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"Задаю один логический вопрос, на который у орков ответа быть не может. Каким образом они хотят туда (в Приднестровье, — ред.) лететь/добираться? Кто их запустит в наше воздушное пространство или воздушное пространство Молдовы? Пускают клубни. Смешать весь мир. Конечно, наши Силы обороны – на своих позициях. Все знают, все видят, все понимают", — сказал с сарказмом Братчук.

Напомним, так называемый глава представительства Приднестровья в Москве Леонид Манаков 8 мая обратился к российскому диктатору Владимиру Путину увеличить количество "миротворцев" из-за мнимых рисков безопасности. Так, "должностное лицо" упомянуло так называемый документ Объединенной контрольной комиссии, в котором говорится, что в ПМ должно быть до 3100 человек. В настоящее время там находится всего 450.

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