Операция в Мали может уменьшить поддержку Киева среди африканских стран, что было достигнуто мирной украинской дипломатией.

Об этом говорится в материале BBC.

В конце июля 2024 года повстанцы в Мали заявили об уничтожении колонны правительственных войск, поддерживаемых российскими наемниками. Туареги рассказали о десятках ликвидированных и захваченных в плен "вагнеровцев".

Главное управление разведки Украины успело сделать заявление, которое многие расценили как признание в причастности ГУР к этому событию.

"Вероятно, этим Украина очень навредила своим интересам в Африке", — пишет BBC.

Согласно заявлению спикера ГУР Андрея Юсова, повстанцы-туареги в Мали "получили необходимую информацию, и не только информацию, что позволило успешную военную операцию против российских военных преступников".

Он не сказал, что информацию и не только повстанцам предоставила именно Украина, но именно так заявление Юсова восприняли в Африке.

В материале BBC говорится, что этот эпизод многими африканцами был воспринят как очередной случай, когда Африка становится площадкой для кровавых разборок между внешними силами. А в Мали и Нигере, где у власти недавно находятся пророссийские военные хунты, даже заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

"Но гораздо важнее было заявление регионального блока Экономического сообщества государств Западной Африки (Ecowas). Несмотря на свои собственные дипломатические проблемы с военными режимами в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, это было четко в его упреке. Он заявил о своем "решительном неодобрении и решительное осуждение любого внешнего вмешательства в дела региона, которое могло бы представлять угрозу миру и безопасности в Западной Африке, а также попытки вовлечь регион в текущие геополитические противостояния», – пишет BBC.

Министерство иностранных дел Сенегала вызвало украинского посла в Дакаре в знак протеста после того, как он опубликовал в Facebook видео с комментариями Юсова.

"Поскольку министр иностранных дел Украины завершает свой последний тур по Африке, его страна рискует заплатить серьезную дипломатическую цену за помощь повстанцам-сепаратистам на севере Мали нанести серьезное поражение российскому военному оператору Вагнера в конце прошлого месяца... Это был болезненный военный удар для формирования наемников, который когда-то возглавлял покойный Евгений Пригожин, но сейчас контролируется официальной структурой российского оборонного командования", – пишет BBC, комментируя африканское турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для налаживания контактов с континентом.

"То, что многие правительства стран к югу от Сахары – даже те, которые частно не доверяют Москве – вероятно сочтут бесполезным внешним военным авантюризмом Киева, может развеять добрую волю, так тщательно культивируемую в течение последних двух лет мирной украинской дипломатией", – говорится в материале BBC.

Напомним, в Мали местные повстанцы-туареги устроили засаду и уничтожили колонну с десятками российских наемников ППК "Вагнер".

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