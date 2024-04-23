Как оружие США передадут Украине: эксперт объяснил, что будет после подписания законопроекта Байденом

Президентское изъятие — это процедура, согласно которой находящееся в запасах минобороны США оружие передают в ВСУ.
После подписания законопроекта о предоставлении помощи Украине глава Соединенных Штатов Джо Байден должен объявить о президентском изъятии, и это крайне важный аспект.
Об этом военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков сказал в эфире "Эспрессо".
"Кроме голосования, где ключевым является то, что деньги выделяют, потом эти деньги нужно реализовать. Поэтому, как только Байден подписывает закон, который становится законом, появляются средства. И Байден подписывает президентское изъятие с перечнем того вооружения, которое должно быть передано из запасов минобороны США в ВСУ», – пояснил Катков.
По словам Каткова, президентское изъятие — это процедура, согласно которой находящееся в запасах минобороны США оружие передают в ВСУ. Что касается сроков поставки оружия в Украину, то они обычно были минимальны и измерялись в днях.
"В ситуации с помощью для Украины многое было сделано еще до того, как об этом становилось публично известно. Некоторые подготовительные вещи делали заранее. Скорее всего, уже давно согласовано, что будут передавать в первом пакете", — добавил Катков.
Напомним, согласно сообщению Reuters, США планируют выделить Украине один миллиард долларов военной помощи, как только законопроект о помощи на 60 млрд, принятый в Палате представителей Конгресса, подпишет Джо Байден.
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