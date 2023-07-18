Как остановить глобальное потепление: ученые нашли новый способ

Британские ученые установили, что кормление коров экстрактом нарцисса может снизить выработку парниковых газов. Да, в перспективе это может несколько замедлить глобальное потепление.

Об этом сообщает Euronews.

Что установили исследователи

Как утверждают ученые, высокогорные нарциссы производят экстракт, обладающий уникальной способностью сокращать выбросы метана. Речь идет о соединении под названием галантамин. Задача состоит в том, чтобы постоянно выращивать эти цветы на вершинах гор.

"Когда мы пытались выращивать здесь нарциссы, обнаружили, что все традиционные методы не работают. В конце концов, нам пришлось заново разрабатывать процесс от начала до конца", – сказал выращивающий нарциссы фермер Кевин Стивенс.

Известно, что коров и других сельскохозяйственных животных приходится примерно 14% антропогенных выбросов в атмосферу. Так что новый подход может положительно повлиять на эту ситуацию. Кроме того, ученые надеются, что экстракт нарцисса может сделать пищеварительную систему животных более эффективной.

"Потенциал, открывающий исследование, чтобы изменить мир на нескольких уровнях, является невероятно увлекательным и очень пугающим", – сказал Стивенс.

Безусловно, это не разрешает проблему изменения климата. Однако в случае успеха может сократить выброс парниковых газов и помочь замедлить глобальное потепление.

Ранее учёные предложили еще один путь борьбы с изменением климата. Он базируется на какао-бобах, из которых получают специальный черный порошок – биоуголь.

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