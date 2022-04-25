Как освещался украинский вопрос в российских рупорах пропаганды: тренды недели

Российская пропаганда успешно выполняет планы второго этапа "спецоперации".
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об основных темах, продвигаемых российскими СМИ на прошлой неделе.
Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.
Таким образом, в течение 18-24 апреля речь шла о том, что:
- В Украине притесняют православное население.
- Против РФ производится мощная информационная атака.
- Украина проигрывает войну.
Как пропагандисты освещают эту информацию:
- Украинцев принуждают перейти из московского патриархата в украинское. Греко-католикам сообщили об обстрелах на Пасху, а верующим УПЦ МП не сообщили, чем подвергли их опасности.
- Запад продолжает развивать русофобию по всему миру. Спортсменам РФ не разрешают выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом. В Швейцарии отменили оперу Чайковского из-за действий РФ в Украине.
- Мариуполь был освобожден от нацистов. Россия удачно выполняет планы второго этапа "спецоперации". Американские военные эксперты утверждают, что Украина проигрывает войну.
Раньше мы писали о том, по какому принципу действует пропаганда и почему в нее так легко верят россияне.
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