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Как освещался украинский вопрос в российских рупорах пропаганды: тренды недели

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Как освещался украинский вопрос в российских рупорах пропаганды: тренды недели

Associated Press

Российская пропаганда успешно выполняет планы второго этапа "спецоперации".

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об основных темах, продвигаемых российскими СМИ на прошлой неделе.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

Таким образом, в течение 18-24 апреля речь шла о том, что:

  1. В Украине притесняют православное население.
  2. Против РФ производится мощная информационная атака.
  3. Украина проигрывает войну.

Как пропагандисты освещают эту информацию:

  • Украинцев принуждают перейти из московского патриархата в украинское. Греко-католикам сообщили об обстрелах на Пасху, а верующим УПЦ МП не сообщили, чем подвергли их опасности.
  • Запад продолжает развивать русофобию по всему миру. Спортсменам РФ не разрешают выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом. В Швейцарии отменили оперу Чайковского из-за действий РФ в Украине.
  • Мариуполь был освобожден от нацистов. Россия удачно выполняет планы второго этапа "спецоперации". Американские военные эксперты утверждают, что Украина проигрывает войну.

Раньше мы писали о том, по какому принципу действует пропаганда и почему в нее так легко верят россияне.

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