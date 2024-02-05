Как партнеры Илона Маска "удовлетворяли" его, чтобы не потерять деньги и статус — громкая статья WSJ

Журналисты WSJ обнаружили, что некоторые топ-менеджеры компаний Илона Маска не только знали, что тот употреблял наркотики, но и сами принимали непосредственное участие.

Члены правления Tesla заработали сотни миллионов на акциях и отдельных инвестициях, а некоторые из них употребляли наркотики вместе с Илоном Маском.

Об этом утверждает The Wall Street Journal. ТСН.ua предлагает вам сокращенный перевод статьи.

Топ-менеджеры и наркотики

Издание пишет, что один из давних директоров Tesla и венчурный капиталист Стив Юрветсон покинул компанию после того, как внутреннее расследование обнаружило, что он спал с несколькими женщинами из индустрии технологий и употреблял запрещенные наркотики.

Источники WSJ, знакомые с ситуацией, рассказали, что некоторые детали были освещены прессой в 2017 году, и директора Tesla неофициально обсудили, как они должны справиться с этим, причем некоторые призывали его уйти в отставку.

"К счастью, Юрветсон, хотя компания назначила его независимым директором, имел хорошего друга, с которым он имел глубокие финансовые связи, а также посещал вечеринки, употребляя экстази и ЛСД: Маска", — говорится в статье.

Издание утверждает, что, по данным его источников, Маск подталкивал директоров в частных разговорах к тому, чтобы они позволили Юрветсону взять необычный отпуск, а затем уйти в отставку по собственному желанию в 2020 году. Юрветсон все еще остается директором частной ракетной компании Маска SpaceX.

"Ответ был: ничего не делать и посмотреть, что произойдет", — сказал другой бывший независимый директор Tesla и хороший друг Маска, Антонио Грасиас, в судебных показаниях 2021 года, когда его спросили, как правление справилось с ситуацией с Юрветсоном.

Грасиас и его компания венчурного капитала недавно инвестировали в компании Маска около 1,5 миллиарда долларов, отмечается в статье.

В нем отмечается, что несколько других директоров компаний Маска имеют глубокие личные и финансовые связи с предпринимателем-миллиардером и получили огромную прибыль от этих отношений.

“Эти связи чрезвычайно размыты между дружбой и богатством и вызывают сомнения среди некоторых акционеров относительно независимости членов правления, которым поручен надзор за исполнительным директором. Такие конфликты могут противоречить мягким правилам, регулирующим квалификацию как независимость в публичных компаниях», — пишет WSJ.

Издание приводит пример правил Nasdaq, где торгуется Tesla, согласно которым независимый директор не может быть работником, членом семьи или лицом, чьи отношения "мешали бы вынесению независимого суждения".

30 января судья штата Делавер отменил многомиллиардный пакет зарплаты Маска в Tesla, заявив, что подписавшие его в 2018 году члены правления были обязаны Маску.

По данным издания, несколько нынешних или бывших директоров Tesla и SpaceX посещают с ним вечеринки, ездят в экзотические отпуска и тусуются на фестивале искусства и музыки Burning Man в Неваде.

Также WSJ отмечает, что Маск и эти директора, включая венчурных капиталистов Грасиаса и Айру Эренпрайса, технологического магната Ларри Эллисона, бывшего руководителя СМИ Джеймса Мердока, а также брата Маска Кимбала Маска, инвестировали десятки миллионов долларов в компании друг друга. В частности, Эллисон владел миллиардами долларов в акциях Tesla с долей около 1,5% в 2022 году, а некоторые из них получили поддержку и помощь в карьере от Илона Маска.

"Большинство членов нынешнего правления Tesla, состоящего из восьми человек, за эти годы накопили акции на сотни миллионов долларов, что значительно больше, чем получают члены правления других компаний за свои услуги", — говорится в статье.

Издание уточнило, что Tesla платит своим директорам преимущественно опционами на акции, и нынешний совет директоров, не считая самого Маска, заработал свыше 650 миллионов долларов на продаже акций. Кроме того, они обладают дополнительными опционами на сумму около 1 миллиарда долларов.

Некоторые директора согласились вернуть часть этой компенсации Tesla, чтобы решить иск акционеров относительно их компенсации, отрицая любые противоправные действия. Судья еще должен утвердить соглашение», — говорится в статье.

Согласно новому отчету Национальной ассоциации корпоративных директоров и консультанта по компенсациям Перл Мейер, среднее вознаграждение для членов совета директоров в 200 крупнейших компаниях США составило 329 351 доллар в 2023 году, сообщает издание. В то же время, нынешние члены правления Alphabet владеют акциями, оцененными примерно в 8 миллионов долларов, а с 2015 года получали среднее годовое вознаграждение за работу в правлении в размере около 475 000 долларов.

Кроме зарплаты, некоторые директора Tesla и SpaceX имеют десятки миллионов долларов дополнительных инвестиций в компании Маска, включая его стартап с имплантов в мозг Neuralink и предприятие по строительству тоннелей The Boring Co, пишет WSJ.

Маск также инвестирует в компании некоторых директоров. Кроме того, члены стирки инвестировали в Kitchen Restaurant Group Кимбала Маска и в SolarCity, компанию, которой руководят двоюродные братья Маска и которую приобрела Tesla, сообщается в статье.

"Эксперты по управлению, такие как давние члены правления и советники правлений, говорят, что личные и финансовые связи могут запутать взгляды директоров и это очень необычно для публичных компаний США", — заявляет издание.

Хотя правила, регулирующие деятельность независимых директоров по всей стране, туманны, суды иногда признавали государственные компании виновными в том, что они заявляли о независимости директоров, хотя те имели связанные инвестиции, замечает издание.

По его данным, Amalgamated Bank, который на сентябрь руководил инвестициями в Tesla на сумму около 180 миллионов долларов США, в прошлом году подписал письмо акционеру с просьбой к членам правления Tesla усилить "мизерный надзор" за Маском.

WSJ утверждает, что по словам людей, которые были свидетелями употребления наркотиков или сообщены об этом, некоторые нынешние и бывшие директора Tesla и SpaceX знают о незаконном употреблении определенных веществ Маском, но не приняли публичных мер.

В январе The Wall Street Journal сообщал, что Маск употреблял наркотики, в частности кокаин, экстази, ЛСД и грибы, и что руководители Tesla и SpaceX были обеспокоены этим, особенно его рекреационным использованием кетамина, на который, по словам Маска, у него есть рецепт. Причем незаконные препараты нарушают строгую политику по борьбе с наркотиками в компаниях Маска и могут поставить под угрозу федеральные контракты SpaceX и разрешение Маска на доступ к секретной информации.

По данным издания, люди, которым известно об употреблении наркотиков и вечеринки, утверждают, что в последние годы Маск посещал светские встречи с членом правления Tesla Джо Геббиа, соучредителем Airbnb и его другом, в элитном Austin Proper Hotel, где несколько раз принимал кетамин через назальный. спрей.

Также свидетели употребления наркотиков Маском и другие знающие об этом люди утверждают, что другие директора — Грасиас, Юрветсон и Кимбал Маск — употребляли наркотики вместе с ним, пишет WSJ.

Также в статье сообщается, что Маск и некоторые люди, близкие к нему, посещают вечеринки в Hotel El Ganzo, бутик-гостиницу в Сан-Хосе-дель-Кабо в Мексике, известном своей художественной и музыкальной сценой, а также мероприятиями, подпитываемыми наркотиками.

Некоторые из этих людей говорят, что объем употребления наркотиков Маском и членами правления вызывает беспокойство, пишет издание. Также некоторые из них утверждают, что некоторые друзья Маска, включая директоров, считают, что должны употреблять наркотики с ним, поскольку содержание может огорчить миллиардера, заработавшего им много денег.

"Более того, они не хотят рисковать потерей социального капитала, полученного от близости с Маском, что для некоторых похоже на близость короля", — утверждает WSJ.

В статье отмечается, что Маск и его адвокат Алекс Спиро не ответили на просьбу о комментариях.

После январской статьи WSJ об употреблении наркотиков Маском Спиро заявлял, что Маск "регулярно и случайно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал тест".

Сам Маск написал в соцсети X, что за три года тестирования на наркотики после инцидента с курением травы в 2018 году "не было обнаружено даже следов каких-либо наркотиков или алкоголя", а WSJ "не годится, чтобы выслать им клетку для попугая".

Позже он также написал в этой соцсети: "Если бы наркотики действительно помогли со временем повысить мою чистую производительность, я бы точно их употреблял!".

Главный юрисконсульт Tesla и представитель SpaceX не ответили на запросы WSJ о комментариях.

Предложение Эллисона

По словам людей, приближенных к Маске, некоторые члены правления обеспокоены негативными последствиями поведения Маска для шести управляемых ими компаний и для активов инвесторов на сумму примерно 800 миллиардов долларов, утверждает издание. Однако, несмотря на это, правление Tesla не расследовало его употребление наркотиков и не упоминало о своей обеспокоенности в официальных протоколах правления, которые могут стать публичными.

"Приблизительно зимой 2022 года хороший друг Маска и бывший член правления Tesla Эллисон призвал его приехать на гавайский остров, чтобы отдохнуть от работы и протрезветь от наркотиков, говорят люди, знакомые с предложением", — говорится в статье WSJ.

Издание объясняет, что некоторые люди говорят, что Эллисон предложил это Маску, когда друзья и другие близкие люди были озабочены тем, что он употребляет все больше наркотиков, и некоторые просили его пройти реабилитацию.

Приблизительно в это время Маск посетил вечеринку на Голливудских холмах, где выпил жидкую форму экстази из бутылки с водой, рассказал WSJ человек, который был на этой вечеринке. Издание пишет, что охранники Маска попросили людей оставить поверх дома, где он находился, прежде чем он принял наркотик.

Читайте ведущие новости дня:

Гендиректор со свободой действий

Некоторые директора рассматривают Маска как "уникального гения с блестящим умом и необычными методами", пишет WSJ. В показаниях в зале суда они заявили, что считают лидерство Маска решающим как для Tesla, так и для SpaceX, и верят в его давнюю миссию по колонизации Марса. За последние четыре года акции Tesla выросли более чем на 300%, но с начала января упали примерно на 25%.

Директора компаний часто позволяли Маске необычное количество свободы действий в больших и малых вопросах, отмечается в статье.

“Например, после того, как он купил Twitter в 2022 году, Маск обратился к сотрудникам Tesla, чтобы проверить инженерные таланты платформы социальных сетей. Приблизительно в то же время SpaceX подписала необычный заем в 1 миллиард долларов своему исполнительному директору”, — пишет WSJ.

Свободные комментарии Маска в Twitter, теперь X, и в интервью повлекли за собой нестабильность цены акций Tesla и повлияли на другие его компании. В прошлом году крупные компании прекратили рекламу в X после того, как он назвал антисемитскую публикацию в соцсети "истинной правдой", напоминает издание.

В окружении друзей

Он также констатирует, что, строя свою бизнес-империю, Маск уже давно окружает себя близкими друзьями. Он обращался к ним за советом по поводу новых бизнес-начинаний и ежедневной операционной помощи.

Кроме Маска, в совет директоров Tesla входит его брат Кимбал, ранее работавший в совете директоров SpaceX и консультировавший родственника по многочисленным проектам, в частности по запуску OpenAI и Neuralink. Они с Илоном Маском также близки лично, часто посещают те же мероприятия и вечеринки, пишет WSJ.

Также издание утверждает, что Эренпрайс, возглавляющий два из четырех комитетов в совете директоров Tesla, признан компанией независимым, но был близок к Маске в течение многих лет. Он имел право купить первую Tesla Model 3, а в 2017 году подарил ее Маску на его 46-й день рождения.

Эренпрайс лично или через свою фирму венчурного капитала DBL Partners инвестировал во многие предприятия Маска на общую сумму около 70 миллионов долларов. В правлении Tesla он заработал более 220 миллионов долларов США на продаже акций и имеет дополнительные опционы на сумму более 200 миллионов долларов по последним ценам, сообщается в статье.

Джеймс Мердок, бывший исполнительный директор 21st Century Fox, тоже классифицируется Tesla как независимый. Его дружба с Маском началась примерно с 2006 года, они отдыхали семьями, в том числе во время поездок в Израиль и Мексику, пишет WSJ. Во время показаний в суде в 2022 году Маск сказал, что плохо знал Мердока, хотя Мердок в предварительных показаниях подтвердил свою дружбу с Маском, отметило издание.

Мердок, младший сын Руперта Мердока, почетного главы News Corp, которой принадлежит The Wall Street Journal, заявил в суде, что считает себя независимым, говорится в статье.

WSJ пишет, что он, согласно судебным протоколам, вложил 20 миллионов долларов в SpaceX, а подконтрольная ему компания инвестировала около 50 миллионов долларов в космическую компанию.

Робин Денхольм, считающаяся независимым, живет в Австралии и не общается с Маском. В суде она сказала, что у нее нет личных инвестиций в другие компании Маска. Ее десятилетний пост в совете директоров Tesla был прибыльным, она заработала более 625 миллионов долларов США в капитале компании. Денхольм реализовала примерно половину своих опционов, получив прибыль более чем в 280 миллионов долларов от продаж, сообщило издание. Она проводит заседание совета директоров Tesla как неформальные семейные мероприятия, говорится в статье.

По словам одного из источников WSJ, Маск иногда приходил на эти заседания с опозданием на два часа или часа раньше, а затем обвинял своих сотрудников в том, что они не доставили его вовремя.

Идея о том, что Денхольм будет следить за ним, была "нереалистичной", учитывая его статус крупнейшего акционера компании, заявлял Маск в интервью, добавив: "Я могу просто призвать голосовать акционеров и сделать все, что хочу". Позже Маск написал в Twitter, что шоу 60 Minutes отредактировало его интервью обманчивым способом.

Джо Геббиа, соучредитель Airbnb и друг Маска, присоединился к совету директоров Tesla в 2022 году, он живет в Техасе и назначен независимым директором.

Бывшая исполнительная директор Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томпсон, которая присоединилась к правлению в 2018 году, признана независимой и не имеет публичных связей с Маском, говорится также в статье.

Эллисон, соучредитель и нынешний главный технический директор Oracle, был назначен независимым директором и работал в совете директоров Tesla с 2018 по 2022 год. Он говорил, что очень близкий друг Маска, и неоднократно принимал его на Гавайском острове Ланай, пишет WSJ.

Когда Маск обнародовал свои планы приобрести Twitter, Эллисон выделил 1 миллиард долларов в 2022 году, будучи членом правления Tesla, чтобы помочь профинансировать это приобретение, превзойдя инвестиции многих компаний венчурного капитала, привлеченных к сделке, сообщает издание.

Еще один директор Tesla, которого компания классифицировала как главного независимого директора с 2010 по 2019 годы, был близким другом Маска более двух десятилетий, отмечается в статье.

"Маск обратился в Грасиас за поддержкой после того, как в начале 2000-х умер его маленький сын, согласно судебному заключению 2021 года", — утверждает WSJ. Издание также пишет, что он один из друзей Маска, которые посещают частные вечеринки по всему миру и иногда употребляют с Маском запрещенные наркотики.

“Во время свидетельств в суде в 2022 году он назвал Маска “чрезвычайным”, “удивительным инженером” и “гением продукта”. За свою работу в правлении Tesla он заработал более 100 миллионов долларов, продав заработанные им акции”, — говорится в статье.

Когда его во время показаний в суде спросили, повлияли ли его тесные дружеские и деловые отношения с Маском на способность действовать как независимый директор в Tesla, в частности, по зарплате Маска в 2018 году, Грасиас ответил, что нет, пишет WSJ. Грасиас ушел из совета директоров Tesla после более десяти лет в 2021 году в ответ на давление по улучшению корпоративного управления. Он остается директором SpaceX.

“Юрветсон является одним из самых близких друзей Маска, и они годами смешивают дружбу и бизнес. Юрвестон был первым инвестором SpaceX, и они вместе употребляли ЛСД и экстази», – утверждает издание.

По его данным, Юрветсон часто принимает Илона и Кимбала Маск на вечеринках в своем доме в Халф-Мун-Бэй, небольшом пляжном городе к югу от Сан-Франциско.

Юрветсон заработал более 9 миллионов долларов, продав акции Tesla, полученные в качестве директора, прежде чем покинуть совет директоров в 2020 году, согласно документам, которые проверил WSJ.

Бывшая член правления Tesla Линда Джонсон Райс, которая вне работы не была близка с Маском или другими директорами, не баллотировалась на переизбрание в совет директоров в 2019 году, проработав менее двух лет из-за разочарования нестабильным поведением Маска, включая его употребление наркотиков, утверждает издание.

По его данным, она неофициально спросила, должно ли правление провести расследование, но ее предложение было отклонено.

“Она отработала свой срок и все. Никакого негатива с Линдой!», — написал Маск в X о Райс после январской статьи WSJ об употреблении им наркотиков.

Подобным образом, Хиромичи Мизуно, бывший главный инвестиционный директор Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, оставил совет директоров Tesla в 2023 году после трех лет. Мизуно обнаружил, что правление работает больше как семейная компания, а не публичная компания со строгими правилами и положениями.

Он привык избегать близких отношений с другими на рабочем месте, чтобы оставаться объективным. Хотя Мизуно иногда приглашали выпить с Маском, он никогда не посещал его частные вечеринки или мероприятия», — говорится в статье.

Также WSJ напоминает, что недавно Маск, которому принадлежат 13% Tesla, написал в X, что ему неудобно превращать гиганта электромобилей в лидера в области искусственного интеллекта и робототехники, не контролируя примерно 25% компании.

Этот твит был фактически ультиматумом для членов правления Tesla пересмотреть его компенсацию после решения суда штата Делавэр о сокращении его зарплаты, утверждает издание.

Читайте также: