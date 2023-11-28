Как поддержка Китаем России изменяет ход контрнаступления Украины: анализ эксперта Atlantic Council

Президент РФ Владимир Путин в прошлом месяце посетил Китай для встречи с лидером Си Цзиньпином, поскольку контрнаступление Украины против российских захватчиков остановилось. И Китай играет в этом вопросе далеко не последнюю роль.

Об этом говорится в анализе директора Индийско-Тихоокеанской инициативы безопасности в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта и бывшего высокопоставленного чиновника США Маркуса Гарлаускаса, сообщает Atlantic Council.

Китай обеспечивает поток оружия в РФ

Торговые данные открытых источников свидетельствуют о том, что резкий рост импорта товаров китайского производства с важным военным назначением сыграл ключевую роль в способности России укрепить свою оборону на украинской территории и поддерживать их в оснащении и обеспечении для противостояния контрнаступлению.

Россия успешно перешла к оборонительной позиции после кульминации своего наступления, окопалась на украинской территории и смогла удержать там свои силы, несмотря на значительные потери военной техники и огромные затраты боеприпасов.

"Несмотря на то, что оружие и боеприпасы поступают в Украину из стран НАТО, они уравновешиваются китайским импортом — не оружия, а материалов, жизненно важных для способности России поддерживать ее постоянные упорные усилия по удержанию украинской территории", говорится в сообщении.

Хотя КНР до сих пор не пересекла красную линию предоставления значительных объемов "летальной помощи" РФ, доступные торговые данные свидетельствуют о том, что Китай снабжает огромные объемы промышленных товаров и технологии, жизненно важные для военных усилий России.

"Непонятно, в какой степени Пекин обеспечивает этот поток в Россию, а не просто позволяет. Понятно лишь то, что придается огромный объем и очень актуален для военных усилий России", — говорится в сообщении.

Оборудование для копания и перемещения грунта китайского производства — буквально помогло России закрепить свои силы на оккупированной ею украинской территории. Значительное увеличение импорта транспортных средств, в том числе сверхтяжелых грузовиков, вероятно, позволило российской военной промышленности продолжать производство военных машин, ключевых для поддержания боевой мощи для глубокой обороны. Эти китайские транспортные средства также позволяют российской военной системе материально-технического обеспечения перевозить оборудование и снабжение на фронт.

Китай способствовал производству танков в РФ

Огромный всплеск импорта шариковых подшипников из КНР в это время также, вероятно, способствовал производству танков. Наконец, непрерывный поток кремниевых микросхем из КНР обеспечил Россию ключевыми компонентами для возобновления производства оружия, позволив российской артиллерии, ракетам и беспилотникам, например продолжать уничтожать украинские силы контратаки и гражданские цели.

В совокупности все эти материалы позволили России создать эффективную, устойчивую и многоуровневую защиту от контрнаступления Украины. Уберите их, и в лучшем случае остается сомнительным, смогла ли бы Россия выдержать оборону в глубине оккупированной украинской территории.

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Китайский экспорт автомобилей в Россию мог предотвратить катастрофическое поражение российских войск. В августе и сентябре 2022 года Украина добилась успехов в сдерживании российского вторжения, особенно вокруг города Харькова.

Экспорт китайских экскаваторов в Россию в сентябре 2022 года вырос более чем в три раза по сравнению с уровнем предыдущего года и совпал со строительством линии Суровикина.

Какое количество оружия Китай поставляет в РФ

Только за девять месяцев опубликованных данных в 2023 году общий прямой экспорт КНР интегральных схем в Россию уже значительно превысил общий годовой довоенный уровень. Время и масштабы этого всплеска убедительно свидетельствуют о прямой связи с потребностями военного производства.

Эти интегральные схемы способствуют поддержке военного производства России, невзирая на международные санкции. Сложно контролировать торговые потоки гражданской микроэлектроники с военным применением, и именно этими предметами двойного назначения Россия пользуется, по словам Сэма Бендетта, советника Центра военно-морского анализа.

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Помимо электроники китайского производства КНР также экспортирует в Россию компоненты западного производства для военного использования. Согласно исследованию Института Киевской школы экономики компоненты западного производства составляют большую часть технологий двойного назначения, которые Россия импортирует из КНР.

Противодействие китайскому экспорту двойного использования в Россию является более сложной проблемой, учитывая размер китайской экономики, враждебное отношение Пекина к международному порядку под руководством Вашингтона и Брюсселя и комплекс рисков, с которыми сталкивается конституционная демократия.

Напомним, украинские военные на одной из брошенных позиций обнаружили минометные мины производства Китая. Речь идет о 60-мм достаточно легко идентифицируемых боеприпасах, как осколочно-фугасные M-83A.

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