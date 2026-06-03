Как поехать в Италию и не потратить все деньги: лайфхаки от местных

Италия / © Getty Images

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Италия может быть как дорогой мечтой, так и вполне доступной поездкой — все зависит от того, как планировать расходы. Журналистка из Турина Бенедетта Геддо делится советами, помогающими туристам значительно сэкономить во время поездки.

Об этом пишет Lonely Planet.

Одним из главных способов снизить расходы есть выбор бесплатных пляжей. По словам эксперта, почти половина побережья в Италии приватизирована, а в популярных регионах стоимость места в пляжном клубе может достигать 160 евро в день. Вместе с тем, бесплатные общественные пляжи все еще можно найти, и часто о них знают только местные. Бенедетта советует спрашивать такие локации у хозяев жилья или гостиницах, ведь итальянцы обычно имеют собственные любимые, менее туристические места.

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Еще один способ сэкономить – больше ходить пешком. В городах типа Венеции или Флоренции местные почти не пользуются такси, а передвигаются пешком. Итальянские города компактны и удобны для пешеходов, поэтому прогулки не только экономят деньги, но позволяют лучше почувствовать атмосферу страны.

Водителям следует быть внимательными в исторических центрах городов. Там часто действуют зоны ограниченного движения – Zona a Traffico Limitato (ZTL). Въезд в такие районы без разрешения может обернуться штрафами, поэтому лучше оставлять авто на паркингах за пределами центра и пользоваться общественным транспортом.

Среди бытовых лайфхаков совмещать кофе и доступ к туалету. В большинстве городов общественные туалеты, поэтому итальянцы обычно заходят в кафе, заказывают напиток и бесплатно пользуются туалетом.

Также важно помнить о разнице в ценах на кофе.

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"Пить эспрессо стоя у барной стойки дешевле, чем сидеть за столиком", - объясняют местные.

Особенно это ощутимо в туристических районах, где сервис за столиком может существенно повышать счет.

Такие простые правила помогают путешественникам лучше ощутить настоящую Италию, и при этом не потратить излишнего.

Напомним, опытные путешественники и гастроэксперты единодушно назвали Италию лучшей гастрономической страной мира благодаря простоте блюд, локальным продуктам и богатым кулинарным традициям. Они отмечают, что итальянская кухня – это не просто еда, а часть культуры и ежедневных социальных ритуалов. Особенно отличаются региональные гастрономические особенности, отличающиеся от города к городу. Среди лучших гастрономических направлений выделяют Болонью, Флоренцию, Неаполь и Палермо. Эксперты советуют избегать туристических заведений и выбирать небольшие семейные тратории для подлинного опыта.

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