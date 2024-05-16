Как покушение на Фицо повлияет на европейскую политику: эксперт сделал заявление

Заместитель исполнительного директора аналитического центра "Украинская призма" Сергей Герасимчук считает, что реакция о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стала триггером для политических сил.

Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".

“Общество в Словакии достаточно поляризовано. Поляризованный в том смысле, что на последних президентских выборах кандидаты с противоположными взглядами Пеллегрини и Корчок получили очень близкое количество голосов, Пеллегрини выиграл с небольшим отрывом. Аналогичная ситуация была на парламентских выборах в прошлом году, когда тоже до конца было неясно, как сформируется коалиция и только из-за решения именно господина Пеллегрини присоединиться к коалиции с Фицо, а у него была золотая акция, они смогли сформировать правительство”, рассказал Герасимчук.

Как покушение на Фицо использовала РФ

По его словам, покушение на Фицо сразу использовала Российская Федерация. потом пошли другие идеи — о том, что, возможно, это все спланировано для того, чтобы лишить Фицо возможности выиграть на выборах в Европарламент ”.

“Россия всячески разжигает кучу разных откровенно нездоровых фантазий с тем, чтобы дезориентировать общество, поляризовать общество, предоставить дополнительные бонусы праворадикальным партиям, которые будут сейчас говорить о том, что именно их оппоненты проевропейского лагеря готовы их убивать, что, конечно, может оттянуть этих оппонентов из демократического лагеря», – объяснил Герасимчук.

Как это повлияет на ЕС

Он добавил, что, каковы бы ни были мотивы нападающего, и россияне, и партии власти и оппозиции сразу начали строить свою стратегию вокруг покушения и того, как им воспользоваться в своих целях.

«Россияне, прежде всего, демонстрируют креативность, хотя она не всегда выглядит здоровой. Я предполагаю, что, во-первых, эту тему будут использовать правые партии не только в Словакии, но и в регионе и в Европейском Союзе, говоря о том, что общество настолько радикализировано, что им необходимо получить большинство в Европейском парламенте для того, чтобы найти новые рецепты, с чем не справились нынешним партии”, — сказал Герасимчук.

“Во-вторых, близкие друзья Роберта Фицо – Виктор Орбан и Вучич, то есть лидеры Венгрии и Сербии, уже заявили о готовности посетить его при любых условиях и очевидно, что это прекрасный "пас" им для того, чтобы подавлять какие-либо оппозиционные движения у себя в государствах, аргументируя это протоколами безопасности», — добавил он.

Заместитель исполнительного директора аналитического центра “Украинская призма” подытожил: “Кроме всего этого надо помнить также о национальном контексте, то есть в самой Словакии сейчас будет этически неприемлемо критиковать Фицо, потому что человек, который прикован к постели после атаки вряд ли может быть объ критикой, что в принципе позволит его коллегам по партии продолжать те изменения, которые они положили начало, а эти изменения касаются и ослабления ответственности за коррупцию, и концентрации контроля над средствами массовой информации, то есть все против чего выступали их оппоненты”.

Напомним, ранее мы писали обо всем, что известно о покушении на Фицо.

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