Как положить конец войне: Столтенберг сделал важное заявление

Самый быстрый способ закончить войну – проиграть ее. Но это не принесет миру, считает Йенс Столтенберг.

Глава РФ Владимир Путин не изменит своих планов по Украине и одержанию победы в войне, однако если ВСУ получат больше оружия от союзников, это заставит диктатора понять, что он не получит желаемого.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом в Брюсселе в ходе диалога "Размышления о тяжелом десятилетии: прощальная беседа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Самый быстрый способ закончить войну – проиграть ее. Но это не принесет миру. Это принесет российскую оккупацию. Сегодня президент Путин верит, что он может достичь своих целей на поле боя. И он верит, что сможет нас переждать. Вот почему он продолжает вести свою жестокую войну", — объяснил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что изменить мнение Путина невозможно.

"Но я верю, что мы можем изменить его расчеты: дав Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не может получить желаемое силой. И сделать это так дорого, что ему придется принять Украину как суверенное демократическое государство", — заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, чем больше оружия Запад сможет поставить Украине, тем больше вероятность, что удастся достичь мира и положить конец войне.

"И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война. Как заявил президент Зеленский, Россия должна стать частью будущих мирных переговоров. Минские соглашения после первого вторжения России в 2014 году не принесли миру. Любое будущее соглашение должно быть подкреплено сильным военным. поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности для обеспечения продолжительного мира. Не может быть устойчивой безопасности в Европе без стабильной Украины.

Столтенберг также убежден, что не может быть "никакой крепкой безопасности для Украины без членства в НАТО". "Двери НАТО открыты. Украина присоединится", — заявил он.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по России. Там заявили, что якобы недальновидно и непрофессионально не воспринимать заявления диктатора Путина по поводу последствий ударов по России западным оружием.

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