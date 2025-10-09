Как получить водительское удостоверение украинцам в Британии: пошаговая инструкция

Британское водительское удостоверение для украинцев - как его получить / © pixabay.com

Реклама

Получение британских водительских прав требует от 7 до 12 месяцев.

Об этом говорится в организации Opora.

Украинцы могут пользоваться своим национальным удостоверением в Британии в течение трех лет, но тем, кто планирует учиться с нуля или открыть новую категорию, нужно пройти полную процедуру от ученических прав до практического экзамена.

Реклама

Основные требования

Чтобы начать процесс обучения для получения водительского удостоверения в Британии, необходимо:

иметь вид на жительство в Великобритании;

быть не моложе 17 лет;

иметь удовлетворительное состояние здоровья, в том числе зрение. Перед практическим экзаменом нужно прочесть номерной знак с расстояния 20 метров — если это невозможно, тест считается несложным.

Пошаговый процесс получения водительского свидетельства

1. Учащиеся права (Provisional Licence)

Это временный документ, позволяющий обучаться вождению с инструктором или опытным водителем.

Стоимость: £26

Подача заявки: онлайн через официальный сайт правительства.

Реклама

2. Изучение теории

Правила дорожного движения можно учить самостоятельно.

Рекомендуемый ресурс: Official DVSA Theory Test Kit — официальное приложение с тестами и советами.

3. Теоретический экзамен

Когда: после 6 месяцев пребывания в стране.

Стоимость: £23 (категория B).

Реклама

Для грузовиков и автобусов тест более сложный и более дорогой.

Запись онлайн через официальный правительственный портал.

4. Практические занятия

Очереди к инструкторам могут быть длинными, поэтому записывайтесь заранее.

Список сертифицированных инструкторов доступен на официальном сайте правительства Великобритании.

Реклама

5. Практический экзамен

Это самый ответственный этап.

Стоимость: £62–75

Очереди: до полугода.

Можно складывать на своем авто (если оно отвечает требованиям) или на машине инструктора.

Реклама

6. Получение водительского удостоверения

После успешной сдачи практики вы получаете полноценное британское водительское удостоверение.

Специалисты советуют начинать подготовку раньше времени, ведь очереди могут быть длинными.

«На теоретическом экзамене читайте внимательно вопросы, не останавливайтесь на одном надолго. А если не составили с первого раза, это нормально: около 50% кандидатов терпят неудачу в начале», — говорится в инструкции для потенциальных водителей в Британии.

Важный нюанс для украинцев

Удостоверения, выданные в Украине до декабря 2021, после обмена на британские дают право управлять только автомобилями с автоматической коробкой передач.

Реклама

Чтобы иметь право на управление «механикой», нужно повторно сдать практический экзамен.

Итак, подготовьтесь к процессу заранее — так вы сэкономите время и деньги.

Напомним и о тесте с ПДД, который сбивает с толку водителей. Ведь знать, когда именно нужно уступить дорогу — один из базовых навыков каждого водителя.