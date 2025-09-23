Как поляки относятся к отказу Украины от своих территорий ради мира: результаты опроса

Украина не должна соглашаться на территориальные уступки агрессору / © unsplash.com

С самого начала полномасштабного вторжения Россия заявляет, что война закончится только тогда, когда Украина отдаст оккупированные территории. Украинцы, конечно, не собираются этого делать. А что думают об этом наши ближайшие соседи, поляки? Недавний опрос показал, что почти половина из них считает, что Украина не должна идти на такие уступки.

Об этом пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на результаты опроса United Surveys.

«Нет» территориальным уступкам

Социологи United Surveys спросили поляков, стоит ли, по их мнению, Украине соглашаться на уступки — отдать часть территории в обмен на гарантии безопасности, оружие и завершение войны. Ответы разделились, но большинство все же выступило на стороне Украины.

48,8% опрошенных ответили, что Украина не должна уступать свои территории (из них 27,5% высказались «однозначно против»).

41,7% считают, что Украина должна согласиться на уступки (из них 17,2% выбрали ответ «однозначно да»).

9,5% затруднились дать ответ.

Интересно, что мнения граждан Польши зависят от их политических предпочтений.

Политика и позиция: кто за, а кто против

Опрос показал заметные отличия во взглядах между сторонниками правящей коалиции и оппозиции.

Избиратели правящей коалиции (объединения «Гражданская коалиция», «Ливица», «Польша 2050» и Польской крестьянской партии) преимущественно против территориальных уступок: 59% считают, что Украина не должна отдавать свои земли, и только 36% придерживаются противоположного мнения.

Избиратели оппозиции (партии «Право и справедливость» и «Конфедерация») разделились почти поровну: 48% считают, что Украина должна пойти на уступки, и столько же 48% выступают против этого.

В опросе, который проводился 20-21 августа 2025, приняли участие 1000 респондентов.

