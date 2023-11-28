Как поляки относятся к украинцам и россиянам: что изменилось

На сегодняшний день к украинцам положительно относятся 53% поляков – это на 10% меньше, чем сразу после полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Среди поляков падает уровень симпатии к украинцам. В то же время, самую большую неприязнь у граждан Польши вызывают россияне, а самую большую симпатию – американцы.

Об этом сообщает Ukrayina.pl со ссылкой на результаты опроса Института рыночных и социальных исследований (IBRiS) по заказу портала Onet.

К каким нациям поляки относятся лучше всего

В Польше провели опрос среди граждан страны по поводу отношения к другим нациям, чтобы сравнить, как изменились симпатии с течением времени. Так, результаты опроса продемонстрировали, что больше всех поляки любят американцев (72%). Лишь 2% поляков относятся к этому народу отрицательно.

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Таким образом, процент дружелюбия со стороны поляков к американцам ниже, чем сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако выше, чем в предыдущие годы.

Среди любимых наций поляки назвали чехов (63%) и словаков (62%). Лишь 5% опрошенных не любят чехов, а 2% – словаков. Следующие места в рейтинге занимают шведы (60%), литовцы (58%), британцы (57%), японцы (55%) и французы (54%).

Результаты опроса поляков по отношению к разным народам мира/Инфографика: Onet

Как поляки относятся к украинцам сейчас

Согласно результатам опроса, процент дружелюбного отношения поляков к украинцам становится все меньше. Так, положительно относятся к украинцам 53% поляков, а негативно – 20%.

Этот показатель выше, чем перед полномасштабной войной в Украине. Так, до 24 февраля 2022 года положительное отношение к украинцам выражали 48% поляков. Сразу после начала большой войны свою дружелюбность к украинцам выражали 64% поляков.

Как поляки относятся к россиянам

Россиянам не стоит рассчитывать на дружелюбие в Польше, ведь свое положительное отношение к ним задекларировали всего 13% опрошенных. Этот показатель становится все ниже. Еще в 2020 году более половины поляков положительно относились к россиянам, перед началом полномасштабной войны в Украине этот показатель упал до 36%, а сразу после российского вторжения – до 22%.

Кроме того, граждане Польши имеют не слишком позитивное мнение об арабах – всего 23%. В то же время 41% опрошенных заявили, что не питают симпатии к этому народу.

К слову, Государственная служба качества образования Украины провела онлайн-опрос учителей, родителей и учеников по поводу того, считают ли они украинский язык родным.

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