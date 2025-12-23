- Дата публикации
Категория
Мир
Как поляки сейчас относятся к украинцам: результаты опроса
По данным опроса SW Research, 59,8% поляков соглашаются с президентом Каролем Навроцким по поводу отсутствия чувства партнерства в отношениях с Украиной.
После визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву и заявлений польского президента Кароля Навроцкого большинство поляков разделяет его мнение об отсутствии чувства партнерства в отношениях с Украиной.
Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, на который ссылается In Poland, для портала rp.pl: 59,8% респондентов согласились с утверждением Навроцкого, 25% - не согласны, а 15,2% не определились.
На совместной пресс-конференции президент Польши отметил, что Киев не всегда демонстрирует должную благодарность за поддержку, которую оказывала Польша с начала полномасштабной войны. Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина всегда была и остается благодарна Польше.
Опрос также показал социальные отличия: мужчины чаще поддерживают позицию президента, чем женщины – 65% против 57%. Самый высокий уровень согласия наблюдается среди людей с профессионально-техническим образованием, жителей городов от 20 до 99 тысяч человек и респондентов в возрасте 25-34 лет. Опрос проводился 16–17 декабря среди 800 взрослых пользователей Интернета.
Ранее сообщалось, что в Польше учитель называл учеников из Украины "подонками" и натравливал на них других детей, после чего украинцев жестоко избили.