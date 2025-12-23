Как поляки сейчас относятся к украинцам: результаты опроса

Польша

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву и заявлений польского президента Кароля Навроцкого большинство поляков разделяет его мнение об отсутствии чувства партнерства в отношениях с Украиной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, на который ссылается In Poland, для портала rp.pl: 59,8% респондентов согласились с утверждением Навроцкого, 25% - не согласны, а 15,2% не определились.

На совместной пресс-конференции президент Польши отметил, что Киев не всегда демонстрирует должную благодарность за поддержку, которую оказывала Польша с начала полномасштабной войны. Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина всегда была и остается благодарна Польше.

Опрос также показал социальные отличия: мужчины чаще поддерживают позицию президента, чем женщины – 65% против 57%. Самый высокий уровень согласия наблюдается среди людей с профессионально-техническим образованием, жителей городов от 20 до 99 тысяч человек и респондентов в возрасте 25-34 лет. Опрос проводился 16–17 декабря среди 800 взрослых пользователей Интернета.

