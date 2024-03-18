Как помочь Украине победить: эстонский министр заявил о 8 условиях

Маргус Цахкна назвал 8 так называемых "столпов", опираясь на которые, Украина может победить РФ.

В войне с Россией украинцы стоят на защите не только своего государства, но и мирового порядка, поэтому Запад должен помочь украинцам, выполнив 8 условий.

Об этом написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в авторской статье для Financial Times.

По словам Министра, Украине нужны средства для противостояния агрессору на поле боя. А для этого Запад должен оказывать поддержку постоянно и в больших объемах.

Маргус Цахкна предложил участникам коалиции Рамштайн ежегодно выделяли по 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Цахкна подчеркнул, что Эстония уже приняла это решение. "Другие должны присоединиться к нам", – говорит эстонский дипломат.

Также эстонский министр предложил продолжить жесткую антироссийскую санкционную политику.

Именно это, по его словам, нанесет ущерб экономике России и ограничит ее доступ к финансовым инструментам, товарам и технологиям, необходимым для осуществления своей незаконной агрессии. Любая торговля с кремлевским режимом позволяет ему продолжать кровопролитную войну, отмечает эстонский министр.

Третьим условием победы Украины в войне против РФ является дальнейшая дипломатическая изоляция страны-агрессоры.

Он отметил неуместное участие России в Интерполе и выступление россиян на Олимпиаде.

Военные преступники должны быть наказаны. Наиболее приемлемым путем был специальный трибунал, который мог бы преследовать руководство России. Это даст понять другим автократам, что агрессия против соседей – плохая идея.

Россия должна возместить причиненный ею вред.

Пока Москва этого не сделает, Запад должен найти способ использовать замороженные российские активы. Бремя восстановления в Украине должно оплачивать агрессор, а не свободный мир.

Также, по словам министра, Украину нужно восстанавливать прямо сейчас. Несмотря на то, что Россия постоянно запускает ракеты и беспилотники, жизнь далеко от фронта продолжается. Восстановление сейчас помогает украинцам лучше справляться с тяжелыми последствиями конфликта.

Он призвал к присоединению Украины к Европейскому Союзу и НАТО.

Мероприятие должно поддержать мирный план президента Владимира Зеленского, который базируется на суверенитете Украины и уважении ее территориальной целостности. Только это проложит путь к восстановлению справедливого и длительного мира.

Маргус Цахкна подчеркнул, что Украина непременно победит, если будет получать стабильную весомую поддержку партнеров. Но если мы будем продолжать оказывать нестабильную, неадекватную поддержку, которая позволит России просто истощать Украину, возникает вопрос — кого ракеты поразят следующим?" — подчеркнул он.

Тем временем западные СМИ называют 5 громких выводов из победы Владимира Путина на выборах президента в РФ. В частности, издание The New York Times приводит пять выводов, которые можно сделать из победы Путина.

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