Как порты ЕС помогают России продавать ее сжиженный газ: FT описало схему

В портах стран Евросоюза в этом году было перегружено 21% российского СПГ на суда, предназначенные для Китая, Японии и Бангладеш.

Несмотря на введенные в Европе ограничения, Россия увеличивает свои доходы. Ведь более пятой части поступающего в Евросоюз российского сжиженного природного газа переправляется оттуда в другие части мира.

Об этом пишет издание Financial Times.

В Великобритании и Нидерландах были запрещены контракты на так называемую перевалку российского сжиженного газа, однако данные за 2023 год свидетельствуют, что разрешенные партии газа регулярно перегружаются между танкерами в Бельгии, Франции и Испании, а затем экспортируются к покупателям на других континентах.

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Авторы материала отмечают, что решающее значение для России имеет перемещение судов, поскольку страна-агрессор пытается наилучшим образом использовать свой арктический флот. Перевалка обычно происходит между танкерами РФ "ледового класса" (используются для перевозок между полуостровом Ямал и северо-западной Европой) и обычными танкерами СПГ, следующими в другие порты. Тем самым последние освобождают суда "ледового класса" для их возвращения на север.

Как происходит продажа российского СПГ через порты ЕС

"Порты Бельгии, Испании и Франции до сих пор получают значительные объемы с сибирского завода "Ямал СПГ", крупнейшими акционерами которого является крупнейший поставщик природного газа в России "Новатэк", Китайская национальная нефтегазовая корпорация и французская энергетическая компания TotalEnergies", — говорится в статье.

Авторы обратили внимание, что из 17,8 млрд куб. м российского СПГ, поступивших в ЕС с января по сентябрь 2023 года, 21% были перегружены на суда, предназначенные для Китая, Японии и Бангладеш.

Заметим, что ЕС не накладывал санкции на российский газ, но Еврокомиссия заявляла, что государства-члены должны избавиться от ископаемого топлива из РФ до 2027 года.

Как рассказала ведущая энергетическая аналитик IEEFA Ана-Мария Яллер-Макаревич, хотя объемы перевалки СПГ в Европе упали после начала полномасштабной войны в Украине, они остаются существенными и потенциально могли быть проигнорированы.

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"ЕС не думает об этом, когда говорит о запрете. Они не принимают во внимание перевалку", – сказала эксперт.

Ранее Евросоюз импортировал из России 155 млрд куб. м трубопроводного газа – это около 40% от общего объема поставок. Для замены этого ЕС существенно увеличил импорт сжиженного природного газа из США, Норвегии и Катара.

Однако ЕС также планирует в 2023 году импортировать рекордные объемы переохлажденного топлива из России.

Авторы публикации указывают, что европейские политики защищают продление импорта из России, объясняя это заключенными еще до войны долгосрочными контрактами. Их разрыв заставит европейские компании выплачивать компенсацию России.

Напомним, накануне министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикел сообщил, что в его государство снова начал поступать российский газ.

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