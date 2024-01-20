Как повлияет избрание Трампа президентом США на войну в Украине: неожиданный прогноз Портникова

Избрание Трампа может быть прелюдией к прямому столкновению Запада с Россией.

Журналист Виталий Портников описал сценарий того, что может происходить в течение 24 часов после возможного избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Еспресо".

"Окажется, что никаких договоренностей на компромиссных условиях с Путиным Трамп не сможет достичь. Путин четко заявит его [Трампа] советникам, что он хочет всю Украину и немедленно, а еще - извиниться перед ним. Трамп конечно сбесится, как это всегда с ним бывает, и станет помогать Украине и попытается дестабилизировать ситуацию в регионах, которые важны для РФ”, — предположил политический обозреватель.

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По его словам, такая ситуация может привести к расширению российско-украинской войны, поскольку Трамп после того, как его разочарует Путин, может дать разрешение на обстрел территории РФ.

"Я считаю, что избрание Трампа может быть прелюдией к прямому столкновению Запада с Россией с совершенно непредсказуемыми последствиями. Мы в принципе должны понимать, что избрание Трампа станет началом большой войны. Поскольку Трамп в отличие от Байдена не будет рассчитывать последствия своих действий. Он сначала бьет, а потом думает", — добавил Портников.

Напомним, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп заявил, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну в Украине, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

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