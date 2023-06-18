Как повлияет результат контрнаступления ВСУ на помощь от ЕС: объяснение еврокомиссара

Евросоюз будет оказывать оборонную поддержку Украине без всяких условий и пока передаст ВСУ миллион боеприпасов большого калибра.

Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от успехов контрнаступления, которое проводят ВСУ, освобождая оккупированную РФ территорию.

Об этом заявил в интервью Le Parisien еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.



"Наша поддержка не зависит от каких-либо условий. Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию. Мы полны решимости оказывать ей всю поддержку, которая ей нужна, мы это делаем и будем делать", — заверил он.

Тьерри Бретон также сообщил, что ЕС передаст Украине миллион боеприпасов большого калибра, противотанковые ракеты NLAW и снаряды для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, недавно спикер президента государства-агрессора Дмитрий Песков сделал абсурдное заявление о том, что задача РФ относительно "демилитаризации Украины" частично выполнена, поскольку Украина использует все меньше своего оружия, а все больше — западного.

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