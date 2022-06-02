Как правильно стирать вещи с фурнитурой: надо ли застегивать пуговицы и молнию перед стиркой

В стиральную машину приходится отправлять вещи с разнообразной фурнитурой, вызывающей у хозяек немало затруднений и вопросов. Застегивать ли молнии перед стиркой, как правильно стирать вещи с пуговицами, молниями и другой фурнитурой — в материале ТСН.ua
Самой популярной фурнитурой, которая используется для пошива одежды, конечно, является пуговица. Пуговицы изготавливаются из различных материалов: пластика, металла, дерева, стекла, другое. Не менее популярны застежки-молнии, кнопки, заклепки, крючки с петлями, пряжки. Часто во время стирки пуговицы и другая фурнитура отрывается, а молнии стучат по стеклу стиральной машинки.
Чаще всего хозяек интересует вопрос — "Нужно ли застегивать пуговицы и молнии перед началом стирки"?
Чтобы не повредить вещи с фурнитурой при стирке, необходимо соблюдать следующие правила:
- Перед загрузкой в стиральную машинку все замки, молнии, застежки должны быть застегнуты, а одежда вывернута на изнаночную сторону.
- Что касается пуговиц, когда их следует застегивать, а когда нет. Пуговицы на трикотажных вещах, платьях, тонких блузах необходимо застегивать, а вот пуговицы на мужских и женских рубашках можно оставить расстегнутыми. Обязательно должны быть расстегнуты пуговицы на воротнике и манжетах. В застегнутом состоянии твердое основание манжета и воротника может деформироваться, и рубашка будет испорчена.
- Перед стиркой проверяйте, насколько качественно держится любая фурнитура на изделии. Особенно это касается пуговиц, крючков, петелек. Во время стирки есть большая вероятность, что пуговицы, пряжки, крючки могут оторваться. Таким образом, оторванные элементы фурнитуры могут повредить не только вещи, но и саму стиральную машину. Если у вас возникли сомнения, что фурнитура выдержит стирку и может оторваться, лучше ее заново пришить.
- Одежду с деликатной фурнитурой для стирки в машинке необходимо поместить в специальный мешочек. Но лучше не рисковать и постирать вручную. И даже ручная стирка должна быть максимально деликатной, одежду с такой фурнитурой нельзя сильно тереть и выкручивать.
- Перед стиркой не замачивайте вещи с металлической фурнитурой. Длительное пребывание в воде всевозможных крючков, заклепок и кнопок приводит к их окислению, и на ткани могут появиться пятна ржавчины. Поскорее постарайтесь высушить изделие с таковой фурнитурой. Отожмите изделие, выверните на лицевую сторону и еще раз дополнительно промокните мягкой тканью. Лишняя влага впитается тканью, и металл не успеет оставить свой след.
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