Как правильно стирать вещи с фурнитурой: надо ли застегивать пуговицы и молнию перед стиркой

Как правильно стирать вещи с фурнитурой: надо ли застегивать пуговицы и молнию перед стиркой

В стиральную машину приходится отправлять вещи с разнообразной фурнитурой, вызывающей у хозяек немало затруднений и вопросов. Застегивать ли молнии перед стиркой, как правильно стирать вещи с пуговицами, молниями и другой фурнитурой — в материале ТСН.ua

Самой популярной фурнитурой, которая используется для пошива одежды, конечно, является пуговица. Пуговицы изготавливаются из различных материалов: пластика, металла, дерева, стекла, другое. Не менее популярны застежки-молнии, кнопки, заклепки, крючки с петлями, пряжки. Часто во время стирки пуговицы и другая фурнитура отрывается, а молнии стучат по стеклу стиральной машинки.

Чаще всего хозяек интересует вопрос — "Нужно ли застегивать пуговицы и молнии перед началом стирки"?

Чтобы не повредить вещи с фурнитурой при стирке, необходимо соблюдать следующие правила:

Перед загрузкой в стиральную машинку все замки, молнии, застежки должны быть застегнуты, а одежда вывернута на изнаночную сторону.

а одежда вывернута на изнаночную сторону. Что касается пуговиц , когда их следует застегивать, а когда нет. Пуговицы на трикотажных вещах, платьях, тонких блузах необходимо застегивать, а вот пуговицы на мужских и женских рубашках можно оставить расстегнутыми. Обязательно должны быть расстегнуты пуговицы на воротнике и манжетах. В застегнутом состоянии твердое основание манжета и воротника может деформироваться, и рубашка будет испорчена.

, когда их следует застегивать, а когда нет. Пуговицы на трикотажных вещах, платьях, тонких блузах необходимо застегивать, а вот пуговицы на мужских и женских рубашках можно оставить расстегнутыми. Обязательно должны быть расстегнуты пуговицы на воротнике и манжетах. В застегнутом состоянии твердое основание манжета и воротника может деформироваться, и рубашка будет испорчена. Перед стиркой проверяйте, насколько качественно держится любая фурнитура на изделии . Особенно это касается пуговиц, крючков, петелек. Во время стирки есть большая вероятность, что пуговицы, пряжки, крючки могут оторваться. Таким образом, оторванные элементы фурнитуры могут повредить не только вещи, но и саму стиральную машину. Если у вас возникли сомнения, что фурнитура выдержит стирку и может оторваться, лучше ее заново пришить.

. Особенно это касается пуговиц, крючков, петелек. Во время стирки есть большая вероятность, что пуговицы, пряжки, крючки могут оторваться. Таким образом, оторванные элементы фурнитуры могут повредить не только вещи, но и саму стиральную машину. Если у вас возникли сомнения, что фурнитура выдержит стирку и может оторваться, лучше ее заново пришить. Одежду с деликатной фурнитурой для стирки в машинке необходимо поместить в специальный мешочек. Но лучше не рисковать и постирать вручную. И даже ручная стирка должна быть максимально деликатной, одежду с такой фурнитурой нельзя сильно тереть и выкручивать.

для стирки в машинке необходимо поместить в специальный мешочек. Но лучше не рисковать и постирать вручную. И даже ручная стирка должна быть максимально деликатной, одежду с такой фурнитурой нельзя сильно тереть и выкручивать. Перед стиркой не замачивайте вещи с металлической фурнитурой . Длительное пребывание в воде всевозможных крючков, заклепок и кнопок приводит к их окислению, и на ткани могут появиться пятна ржавчины. Поскорее постарайтесь высушить изделие с таковой фурнитурой. Отожмите изделие, выверните на лицевую сторону и еще раз дополнительно промокните мягкой тканью. Лишняя влага впитается тканью, и металл не успеет оставить свой след.

. Длительное пребывание в воде всевозможных крючков, заклепок и кнопок приводит к их окислению, и на ткани могут появиться пятна ржавчины. Поскорее постарайтесь высушить изделие с таковой фурнитурой. Отожмите изделие, выверните на лицевую сторону и еще раз дополнительно промокните мягкой тканью. Лишняя влага впитается тканью, и металл не успеет оставить свой след. Читайте также:

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