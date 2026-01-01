Как предшественник "Орешника" проиграл битву американской ракете: анализ

Американская баллистическая ракета средней дальности Pershing II / © Associated Press

Современная российская ракета «Орешник» базируется на советских разработках 80-х годов, которые в свое время проиграли конкуренцию США. Аналитик Алексей Ижак объяснил, почему гигантская мощность СССР оказалась бессильной против американской точности.

Техническим и мировоззренческим прообразом баллистической ракеты средней дальности «Орешник», в толковании российских властей, считают советскую РСД-10 «Пионер». Именно она в 1980-х годах проиграла стратегическое соперничество американской Pershing II, хотя по формальным характеристикам выглядела значительно мощнее: имела большую дальность, существенно более тяжелую боевую часть и более высокую суммарную мощность заряда.

Несмотря на это, советское руководство было вынуждено признать по меньшей мере паритет в боевых возможностях двух ракет, которые существенно отличались по энергетике. Это привело к согласию на так называемый «нулевой вариант» — полную ликвидацию ракет средней дальности, что впоследствии стало одним из шагов к краху СССР.

Причины такого результата объяснил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

РСД-10 «Пионер» имела стартовую массу около 37 т: примерно 26,6 т приходилось на первую ступень, 8,5 т — на вторую, остальное — на головную часть. Дальность поражения составляла от 600 до 5000 км, а точность — 550 м кругового вероятного отклонения, с максимальным отклонением до 1,3 км. В моноблочном варианте мощность ядерной боеголовки достигала 1 мегатонны, в трехблочном — по 150 килотонн на каждый блок. Общая масса головной части превышала 1,5 т.

А Pershing II была значительно компактнее: стартовая масса — 7,49 т, что меньше даже массы второй ступени «Пионера». Максимальная дальность составляла 1770 км, а круговое вероятное отклонение — всего 30 м, с предельным отклонением около 70 м. Мощность единственной ядерной боеголовки достигала 80 килотонн, а ее масса — около 270 кг.

Однако именно эта меньшая ракета оказалась более эффективной с точки зрения боевого поражения. Ключевую роль сыграла физика взрыва: для уничтожения целей на поверхности решающее значение имеет не столько мощность заряда, сколько точность подрыва и близость к объекту.

Оценку такой способности часто проводят по показателю, известному как стокгольмский коэффициент, который активно использовал SIPRI для сравнения ядерных арсеналов. Он рассчитывается как мощность взрыва в степени 3/2, разделенная на квадрат кругового вероятного отклонения — то есть отражает зависимость давления ударной волны от мощности и дистанции.

По этим подсчетам, показатель разрушительной способности РСД-10 «Пионер» составлял около 0,13 условных единиц, тогда как у Pershing II — 0,79. Это означает, что американская ракета имела как минимум в пять раз более высокую вероятность уничтожения хорошо защищенных объектов, в частности командных бункеров политического руководства, чем ее значительно более массивный советский конкурент.

Напомним, анализ обломков ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Днепр в 2024 году, обнаружил детали 2017 года производства, что опровергает заявления президента Владимира Путина о «новейшей разработке». Эксперты идентифицировали оружие как старую модель РС-26 «Рубеж», производство которой планировали еще семь лет назад, а разработку начали в начале 2010-х.

К слову, накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия могла «без проблем» ударить ракетой «Орешник» по резиденции президента Украины Владимира Зеленского, однако Путин якобы категорически отверг предложения сторонников более жесткого сценария по атаке на центры принятия решений.