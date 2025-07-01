Усиление инкционного давления на Россию должно заставить Кремль согласиться на реальные мирные переговоры

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Кремль настойчиво придерживается своих целей в войне против Украины. Чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, необходимо усилить действенный механизм, уже существующий и успел «нанести России значительные боли».

Такое мнение высказал посол Бельгии в Украине Люк Якобс в интервью «24 каналу».

Дипломат убежден, что оказать влияние на Путина можно путем существенного увеличения цены войны для Российской Федерации.

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Люк Якобс подчеркнул необходимость формирования единого фронта для передачи агрессору четкого сигнала, который должен быть подкреплен жесткими ограничительными мерами.

По его словам, первоочередной задачей является тщательный анализ эффективности уже утвержденных пакетов санкций, путей их улучшения и успешной имплементации.

Он констатировал, что есть еще возможности для введения новых санкций. Поэтому важно действовать здраво, определять сферы, где можно значительно повысить цену войны для России и определить направления для усиления давления.

Также, отметил Люк Якобс, необходимо понять, как предотвратить обход Россией санкций, выявляя соответствующие каналы.

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«Санкции действительно причиняют боль российской военной машине», — подчеркнул дипломат.

Именно поэтому, добавил он, когда возник вопрос о формулировании условий прекращения огня, Россия немедленно заговорила о снятии санкций.

Напомним, по мнению Владимира Огрызко, Заставить президента России Владимир Путина прекратить войну или хотя сесть за стол переговоров на украинских условиях могут несколько факторов. Один из них — удары по военной машине врага. Это лучшая «санкция» против РФ.