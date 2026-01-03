Как проходила операция по захвату Мадуро: Трамп раскрыл детали

Николас Мадуро и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как проходила операция по захвату диктатора Николаса Мадуро.

Об этом Трамп рассказал в эфире Fox News.

«Команда проделала невероятную работу. Они репетировали и тренировались так, как никто никогда не видел. И мне сказали — и сказали настоящие военные, — что ни одна другая страна на земле не способна выполнить такой маневр. Если бы вы видели, что там происходило…», — отметил он.

Трамп сказал, что наблюдал за этим буквально как за телевизионным шоу.

«И если бы вы увидели скорость — ту самую „скорость и силу“, как они это называют. Это было просто поразительно. Потрясающая работа, которую проделали эти люди. Никто другой не смог бы сделать ничего подобного», — подчеркнул президент США.

Что предшествовало

В субботу, 3 января, мир всколыхнула новость об успешной военной операции США в Венесуэле. Президент Дональд Трамп заявил о захвате и вывозе из страны диктатора Николаса Мадуро. Эти события могут кардинально изменить расклад сил на нефтяном рынке и ударить по экономике России.

Напомним, Мадуро и его супруге выдвинули обвинения в США. Генпрокурор США назвала задержанного президента Венесуэлы и его супругу вероятными международными наркоторговцами.

В то же время у венесуэльского правительства нет информации о местонахождении президента Николаса Мадуро. Поэтому в Венесуэле требуют от США немедленных доказательств того, что Мадуро и его жена живы и находятся в безопасности.