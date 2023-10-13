Как Путин хочет использовать конфликт в Израиле и в чем он ошибается: объяснение политолога

Сегодня Россия пытается стимулировать конфликт в Израиле. Такой подход является продолжением Советского Союза.

Об этом в эфире телемарафона сказал политолог Тарас Загородний.

Схема уже не работает

Как отмечает специалист, Советский Союз в начале тоже поддерживал государство Израиль и даже оружие давал. Дело в том, что товарищ Сталин был убежден: евреи создадут благосклонное для них государство.

"Но потом, когда они начали добывать нефть, они поняли, что зачем напрягаться. Постоянно будем давить на одну точку, это Ближний Восток, являющийся поставщиком нефти. Сделали кризис – поднялись цены на нефть, все, у Советского союза все хорошо", – напомнил Загородний.

Именно эту схему Путин сейчас пытается реанимировать, но есть одна проблема.

"Я вот в отношении Ближнего Востока не соглашаюсь, что это будет распылять ресурсы Соединенных Штатов Америки. Потому что Соединенные Штаты Америки сейчас не столь зависимы от нефти и газа с Ближнего Востока. Потому что в результате сланцевой революции они стали нетто-экспортером газа и нефти. Почему нервничает, например, Саудовская Аравия и все остальные Соединенные Штаты говорят: "Ну, вы сами уже здесь разбирайтесь... У нас главное – Китай", – подытожил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о "разрешении палестино-израильского конфликта" и выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

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